Księżna Kate królową jesiennych stylizacji

Księżna Kate to wzór do naśladowania nie tylko dla kobiet, które dołączają do rodziny królewskiej, ale także i dla poddanych. Jej sposób bycia, opanowanie, perfekcjonizm, a także wygląd potrafią robić wrażenie.

Księżna jest zawsze ubrana adekwatnie do okazji i nigdy nie popełniła żadnego modowego błędu.



Oczywiście Kate może liczyć na pomoc sztabu doradców i stylistów, ale jedno jest pewne - potrafi olśnić swoim wyglądem.



Jesień to doskonała okazja, by bawić się modą i stylem, z czego chętnie korzysta Kate, mając w swojej szafie same jesienne perełki. Księżna Cambridge kocha klasykę i stawia na proste eleganckie fasony - marynarki, wysokie sztyblety i płaszcze to coś, co Kate kocha najbardziej.



Często wybiera kolory ziemi w swoich stylizacjach, ale nie brakuje także odrobiny szaleństwa - intensywnej zieleni, fuksji, czy czerwieni.



W jej szafie znaleźć też można dzianinowe sukienki, ciepłe golfy i kamizelki. Księżna uwielbia także łączyć niewymuszoną elegancję ze sportowym luzem, a to doskonale sprawdza się jesienią.



Z pewnością fanki Kate znajdą dla siebie wiele inspiracji tej jesieni, bo księżna doskonale orientuje się w najnowszych trendach.

Reklama

Zdjęcie Księżna Kate potrafi zachwycić wyglądem. W czerwonej, dzianinowej sukience jej do twarzy / Karwai Tang / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate uwielbia bawić się kolorami. Ten garnitur zwrócił uwagę zebranych / Chris Jackson / Getty Images

Zdjęcie Klasyka jesiennej stylizacji - marynarka, czarne spodnie i sztyblety. Księżna Kate kocha takie połączenia / Karwai Tang / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL

***

Zobacz więcej:



Krzysztof Krawczyk cierpiał na chorobę Alzheimera? Ewa Krawczyk przerwała milczenie po wyznaniu pasierba!



Jarosław Jakimowicz wywołał skandal na antenie TVP! Prowadzący natychmiast mu przerwał!



***