​Kultowa kamizelka, którą rozsławiła Kate Moss, znów jest modowym hitem

Ubłocone kalosze i kamizelka - te elementy stylizacji Kate Moss z festiwalu Glastonbury na długo zostały w pamięci fanów modelki i znawców mody. Ten drugi element garderoby stał się dzięki Moss jednym z hitów 2005 roku. Potem popularność kamizelki przygasła, ale dziś ponownie wraca ona do łask. Świadczy o tym fakt, że wielu projektantów lansuje ją jako jeden z wiodących trendów na przyszły rok.

Zdjęcie Dobra wiadomość dla fanek kamizelek - znów są hitem sezonu /Colin MacFarlane/Simon Earl/SplaEAST NEWS /East News

Kate Moss nie raz zaznaczała swój wpływ na modę, czemu zawdzięcza miano ikony stylu. Najbardziej znanym elementem garderoby, który modelka szczególnie sobie upodobała, a przez to rozpropagowała, była krótka dopasowana kamizelka, w której paradowała przed laty w Glastonbury. Ten niepozorny detal stanowił bazę wielu stylizacji Moss. Gwiazda chętnie łączyła kamizelkę z krótkimi spodenkami albo sukienkami mini, a całość wieńczyła nieodzownymi na polach Glastonbury kaloszami. Wylansowana przez modelkę "stylizacja festiwalowa" weszła na salony i dość długo nam towarzyszyła. Potem kamizelka została nieco zapomniana, ale dziś powraca w wielkim stylu. Zwróciły na nią uwagę największe domy mody i wszystko wskazuje na to, że będzie ona jednym z najmodniejszych elementów garderoby wiosny i lata 2021 roku.

Reklama

Kamizelki pojawiły się w nowej kolekcji marki Fendi - w klasycznej odsłonie, jako jeden z elementów trzyczęściowego kobiecego garnituru. Były eksponowane również podczas pokazów Chanel, sięgnął po nie też Michael Kors oraz dom mody Dior.

Zdjęcie Gwiazda chętnie łączyła kamizelkę z krótkimi spodenkami albo sukienkami mini / Yui Mok/PA Images / Getty Images

Jak dziś możemy je nosić? Możliwości jest wiele. Można inspirować się klasycznym zestawieniem, łącząc kamizelkę z modnymi w tym sezonie dzwonami i prostym golfem. Takie zestawienie będzie nawiązaniem do stylu Kate Moss. Można również nieco poeksperymentować z materiałami, jak uczyniła to Bella Hadid - supermodelka założyła brązową skórzaną kamizelkę do obszernej koszulą i podartych luźnych dżinsy. Można również sięgnąć po długie, mniej dopasowane kamizelki. One sprawdzą się nawet w zestawieniu z legginsami. Warte polecenia są też kamizelki oversize, które z powodzeniem można narzucić na luźne jesienne sukienki lub zestawić z koszulami. Będzie to zgrabne nawiązanie do mody z lat 90., której wpływy są wciąż widoczne we współczesnych stylizacjach.