Jeśli marzysz o trenczu, który wygląda jak z kolekcji premium, ale nadal pozostaje w rozsądnej cenie, model z Massimo Dutti będzie strzałem w dziesiątkę. Długi, lejący fason, stonowane odcienie beżu i chłodnego karmelu, a do tego perfekcyjnie dopracowane detale. Można nosić go zarówno nonszalancko rozpiętego, jak i przewiązanego w talii dla bardziej dopracowanego efektu.

Jeansowy trencz? Tak, ale w nowoczesnym wydaniu. COS proponuje model o oversize’owym fasonie, wykonany z miękkiej bawełny organicznej w odcieniu głębokiego granatu. To świetna alternatywa dla klasycznych płaszczy - wystarczy zestawić go z białą koszulą i szerokimi spodniami, by uzyskać efekt nowoczesnej elegancji.

✔ Z jeansami i sneakersami - długi, oversize’owy model zestawiony z jasnymi jeansami i minimalistycznymi adidasami to sposób na miejską, ale wciąż pełną klasy stylizację.

✔ Z szerokimi spodniami i mokasynami - trend na szerokie nogawki nie traci na popularności, a w duecie z lejącym trenczem tworzy ultranowoczesny, ale wciąż klasyczny look.

✔ Ze spódincą midi - beżowy trencz w połączeniu ze spódnicą midi i czółenkami z noskiem w szpic to modny i elegancki przepis na udany look

✔ Na wieczór - z dopasowaną sukienką i kozakami zadasz szyku