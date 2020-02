​Masz w szafie jeansową kurtkę? Wyjmij ją, bo już dzięki niej zadasz szyku

Jest wszechstronna, uniwersalna, rzadko nie wychodzi z mody. Nie dziwi zatem, że w swoich garderobach mają ją znane z kreowania trendów gwiazdy, takie jak Gigi Hadid, Kendall Jenner czy Hailey Bieber.

Zdjęcie Hailey Bieber w modnej jeansowej katanie /Robert O'neil/Splash News /East News

Jeansowa kurtka to modowy klasyk, który wraca w wielkim stylu - na wybiegi i do naszych szaf.

Nie ma chyba drugiego tak uniwersalnego okrycia wierzchniego jak jeansowa kurtka. I to niezależnie od fasonu, bo zarówno ta krótka i dopasowana do sylwetki, jak i ta o oversize'owym kroju, stanowi nieodzowną część naszych stylizacji - od wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni. Pasuje wszak niemal do wszystkiego. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że w swoich szafach kurtki z denimu mają największe gwiazdy wybiegów, słynące z nienagannego modowego gustu i wyczucia, a nawet kreowania trendów. Podczas gdy Gigi Hadid chętnie nosi ją do skórzanych spodni i króciutkich topów, Hailey Bieber i Kendall Jenner uwielbiają nonszalanckie, a zarazem bardzo stylowe jeansowe total looki, w których główną rolę gra właśnie jeansowa katana.

Choć powstała jako element odzieży klasy robotniczej, z czasem przedostała się do głównego modowego nurtu, by finalnie zawładnąć wyobraźnią projektantów. Na wybiegach jeansowe kurtki od lat pojawiają się regularnie. W nadchodzącym sezonie będziemy je nosić w dowolnych konfiguracjach. Heron Preston proponuje, by nie ograniczać się w stylizacji do jednego elementu odzieży uszytej z denimu. Podczas swojego pokazu króciutką kurtkę zestawił on z obcisłą sukienką uszytą z identycznego, spranego jeansu. Na jeansowe total looki postawiły również marki Celine czy Philosophy di Lorenzo Serafini.