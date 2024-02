Astrologia , od wieków fascynująca dziedzina, nie tylko stara się przewidywać przyszłość, ale także ma duży wpływ na trendy w modzie czy urodzie. Obecnie coraz więcej osób czerpie inspiracje z astrologicznych motywów, które można dostrzec w ubraniach, manicure, makijażu, fryzurach, biżuterii czy tatuażach.

Moda na astrologię - astrologia w modzie

W modzie astrologia objawia się co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy dostosować nasze ubrania do cech wynikających ze znaku zodiaku, np. pod kątem kolorów wzorów czy innych elementów odzwierciedlających charakter. Na przykład, znak Wagi może być związany z eleganckimi, asymetrycznymi krojami, podczas gdy znak Strzelca może być reprezentowany przez odważne, kolorowe wzory. Inspiracji szukać można w mediach społecznościowych np. na Pintereście czy Instragramie.

Reklama

Zdjęcie Inspirowane astrologią printy są popularne od kilku sezonów / 123RF/PICSEL

Z drugiej strony, astrologia w modzie to również motywy nią inspirowane, takie jak księżyce czy gwiazdy. Wiele marek modowych oferuje kolekcje inspirowane poszczególnymi znakami zodiaku, które pozwalają wyrazić swoją astrologiczną tożsamość. W popularnych sklepach znajdziemy obecnie bez problemu koszulki, koszule czy bluzy z tego typu wzorami.

Motywy astrologiczne wykorzystywane w urodzie

Kolejna odsłona potencjalnego wykorzystania motywów astrologicznych to manicure. Inspirujące wzory, takie jak symbole znaków zodiaku, konstelacje gwiazd czy różnego rodzaju zdobienia z księżycem czy słońcem, pojawiają się na paznokciach coraz większej liczby kobiet. Dodatkowo, wśród "zodiakar" popularne są też paznokcie z kolorami przypisanymi do poszczególnych znaków zodiaku, co pozwala na podkreślenie swojego zainteresowania astrologią w subtelny sposób.

Zdjęcie Inspirowany zodiakiem manicure też może wyglądać elegancko / 123RF/PICSEL

Również do makijażu możemy wprowadzić astrologiczne motywy, np. ponownie wykorzystując kolory przypisane poszczególnym znakom zodiaku. Innym sposobem, dla osób o zaawansowanych umiejętnościach artystycznych, jest wykonanie oryginalnego make-up'u oczu z namalowaniem specjalnym pisakiem gwiazdek czy księżyca.

Zdjęcie Fryzurę również można dopasować do znaku zodiaku / 123RF/PICSEL

Fryzury inspirowane astrologią? To także jest możliwe! Konkretne cięcie lub ułożenie włosów możemy uzależnić od naszego znaku zodiaku i cech z niego wynikających. Na przykład, w przypadku znaku Lwa, modne są stylizacje z odważnym cieniowaniem lub kontrastową koloryzacją, które podkreślają pewność siebie i charyzmę tego znaku. Ponadto, dodanie subtelnych ozdób do włosów, takich jak spinki czy opaski, z motywami astrologicznymi, to kolejny sposób na wyrażenie swojej astrologicznej pasji.

Astrologia a biżuteria i tatuaże

Jedną z przestrzeni, gdzie odnajdziemy najwięcej motywów astrologicznych, jest biżuteria. Tutaj również znajdziemy produkty z wyraźnym odniesieniem do astrologii. Kolczyki z symbolami znaków zodiaku, naszyjniki z konstelacjami gwiazd czy pierścionki z kamieniami przypisanymi do poszczególnych znaków zodiaku - to tylko niektóre z wyborów dostępnych dla miłośników astrologii. Noszenie biżuterii związanej z własnym znakiem zodiaku jest nie tylko modnym wyborem, ale także sposobem na wyrażenie siebie i swoich astrologicznych cech.

Zdjęcie Nie trzeba wierzyć w horoskopy, by nosić inspirowaną kosmosem biżuterię / 123RF/PICSEL

Oprócz tego także osoby nieinteresujące się szczególnie astrologią często wybierają biżuterię w pewien sposób powiązaną z tą dziedziną. W wielu sklepach jubilerskich znajdziemy obecnie kolczyki, wisiorki czy bransoletki z motywami księżyca, słońca czy gwiazd, które prezentują się niezwykle efektownie, a przy tym elegancko.

Tatuaże z motywami znaku zodiaku i astrologicznymi symbolami to popularny wybór dla osób, które chcą wyrazić swoją astrologiczną tożsamość na stałe. Symbole znaków zodiaku, konstelacje, planety czy inne kosmiczne motywy mogą być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia pięknych i wyjątkowych tatuaży towarzyszących nam przez całe życie.

Zdjęcie Zwykła błyskotka może mieć niezwykłe znaczenie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Osoby spod tych znaków są geniuszami. Jesteś na tej krótkiej liście?