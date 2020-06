Moda plażowa 2020 - te rzeczy powinnaś mieć w swojej szafie

Kostiumy kąpielowe, koszyki, ozdobne chustki na włosy czy klapki to elementy garderoby, które w letnim sezonie odgrywają kluczową rolę. W tym roku moda plażowa jest tak fantazyjna i różnorodna, że od razu wprowadzi was w wakacyjny nastrój. Bez względu na to czy planujecie tegoroczny urlop nad morzem, jeziorem czy w przydomowym ogródku - koniecznie wybierzcie coś z naszych propozycji!

Zdjęcie Stroje jednoczęściowe zyskują ogromną popularność /123RF/PICSEL

Jednoczęściowy strój kąpielowy

Jednoczęściowe kostiumy kojarzą się nam z latami 90. i popularnym w tamtych czasach serialem "Słoneczny Patrol". Wiodły wówczas prym w modzie plażowej - kobiety uwielbiały je dużo bardziej niż stroje typu bikini. W tym roku "jednoczęściówki" wracają do łask. Wiemy to z ofert popularnych marek odzieżowych czy pokazów mody, a także wakacyjnych zdjęć gwiazd na Instagramie. Co ciekawe, sprzedaż kostiumów kąpielowych rośnie w niebywałym tempie, a wzorów i fasonów jest naprawdę mnóstwo. Począwszy od bardziej zabudowanych, jednokolorowych w stonowanej kolorystyce, poprzez bardziej odkryte z falbankami, skończywszy na jaskrawych czy w botaniczne wzory. Jest w czym wybierać!



Zdjęcie Jednoczęściowe kostiumy królowały w latach 90. / East News

Okulary przeciwsłoneczne z grubymi oprawkami

Okulary przeciwsłoneczne to absolutny "must have" - nie tylko na plażę, ale też podczas letniego spaceru. W tym sezonie najmodniejsze są duże geometryczne okulary z kolorowymi oprawkami lub barwionymi szkłami. Można je zobaczyć u modelek i modeli na wybiegach najsławniejszych projektantów. Ten element garderoby ożywi każdą, nawet najnudniejszą stylizację, a ty poczujesz się jak na rajskich wakacjach.