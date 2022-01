Bufy i bufki wiosną 2022 ponownie skradną nasze serca. Są niezwykle dziewczęce i sprawiają, że stylizacja wygląda ciekawie. Szczególnie modne były w latach 80. Królowały wówczas futurystyczne fasony, a kobiety powiększały ramiona na wszystkie możliwe sposoby.

Sukienki z "nadmuchanymi" rękawami dały o sobie znać już w poprzednim sezonie. Gwiazdy szczególnie często wybierały kroje typu "babydoll" - rozkloszowane modele w kształcie litery A. Tej wiosny równie modne będą dopasowane, ołówkowe sukienki urozmaicone przeskalowanymi rękawami.

Bufy pojawiły się w kolekcjach takich marek jak: Carolina Herrera, Saint Laurent, Alberta Ferretti czy Paul & Joe.

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała sukienkę w bufiastymi rękawami w cętki. To projekt skandynawskiej marki

Sukienki z bufkami: Dla kogo?

W sukienkach z bufkami szczególnie korzystnie wyglądają panie o sylwetce gruszki, nazywanej także trójkątem. Główną cechą figury o tym kształcie, jest obwód ramion węższy niż obwód bioder (ciężar ciała skupia się więc na dolnej partii sylwetki). Aby wyrównać nieco zachwiane proporcje, należy więc optycznie poszerzyć ramiona - bufy idealnie się do tego nadają!

Sukienki przyozdobione "nadmuchanymi" rękawami nie służą jednak wszystkim sylwetkom. Szczególnie uważać na nie powinny panie o figurze odwróconego trójkąta (obwód ramion znacznie szerszy niż obwód bioder) oraz panie o figurze koła (ciężar skupia się na środkowej części sylwetki). W ich przypadku bufy mogą wpłynąć niekorzystnie na proporcje - podkreślić wady i odwrócić uwagę od atutów sylwetki.



Sukienki z bufkami na lato 2022: Jakie wybrać?

Sukienka to element garderoby bardzo łatwy w stylizacji - wystarczy, że dobierzemy do niej buty i kreacja jest już gotowa. Jakie obuwie pasuje do sukienki z rękawami w kształcie bufek? To zależy od tego, jak bardzo dopasowane jest ubranie.

Do sukienek typu "babydoll" pasuje subtelne obuwie - sandały na szpilce pozwolą wydłużyć nogi i sprawią, że sylwetka nabierze lekkości.

Jeśli natomiast sukienka z bufkami jest dopasowana, możemy puścić wodzę fantazji. W tym przypadku sprawdzi się zarówno masywne obuwie (zrównoważy ciężką górę), jak i sportowe trampki.

Podczas komponowania kreacji warto pamiętać, że bufki - z powodu "napompowanego" kształtu - łatwo ulegają gnieceniu. To oznacza, że jeśli na sukienkę z bufiastymi rękawami nałożymy marynarkę lub płaszcz, materiał może się zmiąć i wyglądać nieestetycznie.

Małgorzta Rozenek-Majdan kocha sukienki z bufiastymi rękawami!



