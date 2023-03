Sukienki maskujące brzuch. Te fasony ukryją mankamenty i podkreślą atuty

Moda

Odpowiednio dobrany do sylwetki ubiór jest kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o ukrycie naszych niedoskonałości, takich jak duży brzuszek. Co więcej, niektóre fasony np. sukienek są w stanie również podkreślić atuty - biust czy ramiona. Zobacz, jakie modele, kolory i wzory wybierać.

Zdjęcie Sukienki z dekoltem w serek mogą zakryć nasze niedoskonałości / 123RF/PICSEL