Najmodniejsze swetry na jesień. Są stylowe i pasują na każdą okazję

Kardigan to klasyka, która idealnie sprawdza się na chłodniejsze dni. Zwłaszcza, kiedy potrzebujemy czegoś cieplejszego, ale łatwego do narzucenia na koszulę czy t-shirt. W tym sezonie najmodniejsze będą kardigany w odcieniach ziemi - beże i brązy. Jednak znajdą się i swetry w czarnym kolorze, które będą pasować do wszystkich stylizacji - od jeansów, aż po sukienki. W sieciówkach pojawiają się luźniejsze i oversizowe kroje, w których większość osób może poczuć się wygodnie i komfortowo. Bardzo modne są również kardigany z dużymi guzikami, które dodają mu charakteru vintage.

Na popularności zyskują także sweter w warkoczowy splot. Jest bardzo stylowy i przytulny, co doskonale wpisuje się w atmosferę jesieni. Sploty w formie warkoczy nadają mu trójwymiarowości, sprawiając, że nawet w jednokolorowej wersji wygląda efektownie. W sieciówkach znajdziemy wiele wariantów kolorystycznych tego swetra, choć najpopularniejsze są odcienie kremowe, pastelowe i szare. Taki sweter można nosić zarówno na co dzień, jak i w bardziej eleganckiej stylizacji, na przykład z ołówkową spódnicą.

Eleganckie i sportowe swetry na jesień. Są wygodne i dostępne w sieciówkach

Sweter z suwakiem to modna i wygodna opcja, która sprawdzi się w eleganckich i sportowych kreacjach. Najczęściej jednak występuje w kroju oversize, co sprawia, że jest wygodny i pasuje na różne sylwetki. Często ma delikatnie wywijany kołnierzyk, co dodatkowo podkreśla jego casualowy charakter. Można go łączyć z jeansami, legginsami, a także ze spódnicami, dzięki czemu jest bardzo wszechstronny. Tego typu sweter to idealna propozycja na weekendowe spacery czy nieformalne wyjścia z przyjaciółmi. Jest także świetnym wyborem do stylizacji "na cebulkę", zwłaszcza w zestawieniu z koszulą czy t-shirtem.

Sweter z dekoltem w serek to stylowa opcja, która dodaje kobiecości i elegancji każdej stylizacji. Dodatkowo optycznie wydłuża szyję i wysmukla sylwetkę. Swetry te są najczęściej wykonane z lekkich materiałów, co sprawia, że można je nosić także pod marynarką lub płaszczem bez efektu "warstwowania". Jest to doskonały wybór zarówno do biura, jak i na wyjście na kawę. Dodatkowo taki sweter można wzbogacić o delikatny naszyjnik, który pięknie podkreśli dekolt.

Oversizowy golf to jeden z najmodniejszych modeli tej jesieni . Charakteryzuje się luźnym krojem i obszernym golfem, który nie tylko chroni przed zimnem, ale również dodaje stylizacji elegancji. Sweter ten można nosić na wiele sposobów - jako samodzielny element stylizacji z dopasowanymi spodniami lub na sukienkę, co doda sylwetce lekkości. Często wykonany jest z grubej, mięsistej dzianiny, która sprawia, że sweter jest wyjątkowo ciepły. Można również zestawić go z paskiem w talii, aby nadać sylwetce wyrazistości. Jest idealny na zimowe spacery, jesienne dni w mieście czy wieczorne wyjścia - z powodzeniem zastąpi lekki płaszcz lub kurtkę.

Co warto mieć w szafie? Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL