​Pięć kluczowych elementów wiosennej garderoby

Jak twierdzą ekspertki z branży fashion, najważniejsza w szafie jest tzw. baza. Ubrania zgodne z trendami, które będą nadawały sznytu każdej stylizacji. Co powinno zatem znaleźć się w szafie, aby komponowanie stroju wiosną było więcej niż łatwe?

Zdjęcie Modelka Elsa Hosk w najmodniejszych spodniach wiosny /Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER /East News

Wiosna to czas modowych eksperymentów i sięgania po nieco odważniejsze fasony i kolory. Aby jednak wiosenna garderoba była nie tylko zgodna z trendami, ale i funkcjonalna, warto uzupełnić ją o modne elementy, które ułatwią nam komponowanie codziennych strojów. W tym sezonie wzorem projektantów, łączmy funkcjonalność z kreatywnym podejściem do ubioru. Co zatem w wiosennym sezonie będzie uchodziło za najlepszą bazę?

Białe jeansy

Dobrze skrojone jeansy to niekwestionowany klasyk w damskiej garderobie (w męskiej zresztą też). Podczas gdy jesienią i zimą stawiamy na ogół na denim w kolorze sprawdzonej czerni lub granatu, wiosną ożywmy swoje stylizacje za sprawą równie klasycznej, ale znacznie bardziej orzeźwiającej bieli. Tym bardziej że białe spodnie królowały na wybiegach najbardziej uznanych domów mody. Co ciekawe, pojawiły się one także na pokazach odbywających się w ramach niedawnych światowych tygodni mody, gdzie zaprezentowane zostały kolekcje na przyszłą jesień. Białe jeansy przydadzą się nam zatem nie tylko wiosną. W nadchodzących miesiącach nośmy je w towarzystwie beżowych dzianin, lnianych marynarek i wzorzystych pastelowych koszul.

Sukienka we wzory

Jednym z najbardziej praktycznych elementów kobiecej garderoby jest sukienka. Żegnając sezon jesienno-zimowy, z ochotą odsłaniamy nogi w zmysłowych, krótkich sukienkach, zamieniając stonowane, ciemne ubrania na te wzorzyste, najlepiej w energetycznych kolorach. Wciąż modnym wzorem pozostają nieśmiertelne kwiaty, które są modowym symbolem wiosny. W tym roku florystyczne motywy przybierają jednak dość specyficzną postać. Najbardziej trendową odsłoną kwiatowych printów jest inspirowany latami 60. i 70. wzór tapety. Nawiązujące do stylu retro kwieciste sukienki pojawiły się m.in. u Prady, Marca Jacobsa, Gucciego, Fendi, Etro oraz Christophera Kane’a. Jeśli chcemy odpocząć nieco od wszechobecnych kwiatowych nadruków, warto skusić się na równie modne zwierzęce printy.