​Podpowiadamy, jakie okulary przeciwsłoneczne będą modne w tym sezonie

Kolorowe szkła, zwłaszcza różowe, a do tego biżuteryjne oprawki i geometryczne kształty. W nadchodzącym sezonie najmodniejsze będą okulary przeciwsłoneczne o awangardowym charakterze.

Zdjęcie Gwen Stefani jest fanką ekstrawaganckich modeli /Patron/Broadimage/Broad Image/East News /East News

Zamiast szukać wśród klasycznych, znanych od lat fasonów, wybierzmy model, który ożywi nasze wiosenne stylizacje i sprawi, że nie pozostaniemy niezauważone.

Reklama

Okulary przeciwsłoneczne to wiosną i latem jeden z najważniejszych dodatków. Nie tylko chronią przed słońcem, ale też stanowią ciekawe akcesorium, które skutecznie ożywi każdą stylizację. Na pokazach mody królowały głównie ekscentryczne fasony, które z pewnością przypadną do gustu miłośniczkom awangardowego stylu ubierania się. Niebanalne okulary to wszak doskonały sposób na to, by wyróżnić się z tłumu. Wśród modnych fasonów okularów przeciwsłonecznych znajdziemy m.in. te z różowymi szkłami, lansowane na wybiegach przez Stellę McCartney i Annę Sui. Na topie będą również okulary o geometrycznych kształtach oraz z biżuteryjnymi oprawkami.

Okulary XXL

Dużą popularnością wśród projektantów cieszą się obecnie duże okulary o okrągłym kształcie. Idealne dla osób o ostrych rysach twarzy okulary w wersji XXL pojawiły się na wybiegach m.in. u Max Mary, Kate Spade, Alberty Ferretti i Dolce & Gabbana. Możemy wybierać zarówno spośród modeli o przyciemnianych szkłach, jak i tych nawiązujących do stylu retro - w białych plastikowych oprawkach.

Geometryczne kształty

Motywem przewodnim tegorocznych trendów w modzie jest niewątpliwie awangarda. Dotyczy to również dodatków - w tym okularów przeciwsłonecznych. Najmodniejsze fasony o te o geometrycznym, niestandardowym kształcie. Konceptualne oprawki przypominające trójkątne, prostokątne lub sześciokątne bryły zdominowały pokazy Off-White, Paco Rabanne oraz Self-Portrait. U Diora i Gucciego podziwiać mogliśmy z kolei geometryczne okulary w dużym rozmiarze, które łączyły w sobie dwa kluczowe tegoroczne trendy.

Różowe szkła

Tej wiosny będziemy patrzeć na świat przez różowe okulary. To właśnie modele z różowymi szkłami dopełniły stylizacje modelek na wybiegach u topowych designerów. Urocze i dziewczęce różowe okulary pojawiły się m.in. na pokazach Off-White, Anny Sui i Steli McCartney. Będą doskonale prezentować się w towarzystwie zwiewnych sukienek w jasnych, pastelowych kolorach.