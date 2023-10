Rewolucja w modzie. Jednym guzikiem zmienisz wygląd ubrania

Kupujesz sukienkę. Masz do wyboru dwie podobne kreacje, w końcu wybierasz jedną z nich. Wracasz do domu i towarzyszy ci myśl “może jednak trzeba było wziąć tą drugą?”. Potrzebujesz kreacji na wesele, bo we wcześniejszych byłaś już kilkakrotnie i nie chcesz się powtarzać. Być może w nieodległej przyszłości tego typu problemy przestaną mieć znaczenie. Kilka dni temu zaprezentowano prototypowy model sukienki, która zmienia się po jednym naciśnięciu guzika.

Zdjęcie Nowa sukienka na wesele? w przyszłości może nie być potrzebna / yurich20 / 123RF/PICSEL