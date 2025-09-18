Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - podróżniczej akcji Interii, w ramach której zabieramy Was co tydzień do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie lubelskim.

Gdzie leży Roztocze i z czego słynie?

Roztocze to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. Rozciąga się od Kraśnika aż po Lwów i dzieli na Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie. Najciekawsze turystycznie rejony występują w okolicy Zamościa, Zwierzyńca, Józefowa i Krasnobrodu. Niesamowite krajobrazy, bogactwo fauny i flory oraz unikalny mikroklimat przypominający ten nad Bałtykiem sprawiły, że w 2019 r. Roztocze wpisano na Listę Transgranicznych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Region bywa nazywany "Słonecznym Biegunem Polski" - obserwuje się tu największą liczbę słonecznych dni i jednocześnie najniższe opady deszczu.

Zwierzyniec to prawdziwa perła Roztocza. Niewielka miejscowość z uroczym Kościółkiem na Wodzie to dobra baza wypadowa do zwiedzenia regionu logorytm 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze plaże i kąpieliska Roztocza

Kochasz plaże i kąpiele w wodzie? Nie musisz jechać nad Bałtyk, Roztocze oferuje tak wiele czystych i pięknych kąpielisk, że nawet w szczycie sezonu nie jest tu tłoczno. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się Stawy Echo w Zwierzyńcu. Trudno się dziwić - to najbardziej malowniczy rejon Roztocza. Cztery stawy zasilane wodami Świerszcza otoczone są lasami, a nad zjawiskowymi wydmami utworzono kładki i platformy widokowe. Można tu podziwiać imponujące "sosny na szczudłach" o odsłoniętych z piasku korzeniach. Od września urokliwą plażą leżącą przy niewielkich wydmach można się delektować w całkowitej ciszy.

Stawy Echo w Zwierzyńcu to jedna z największych atrakcji Roztocza. Można tu odpoczywać, podziwiając "sosny na szczudłach" i niewielkie wydmy Mateusz Slodkowski / Zuma Press / Forum Agencja FORUM

Sporą popularnością cieszy się też Zalew Rudka w Zwierzyńcu. Ładne widoki i rozbudowana infrastruktura przyciągają zwłaszcza kajakarzy i miłośników sportów wodnych. Znajduje się tu piaszczysta plaża, molo oraz pływający pomost.

Plaże w Krasnobrodzie zachwycą nawet najbardziej wymagających miłośników przyrody i kąpieli. Na ogromnym obszarze można znaleźć zarówno strzeżone kąpieliska, miejsca do uprawiania sportów wodnych, jak i zaciszne piaszczyste plażyczki pośród sosnowych lasów. Do spacerów zachęcają drewniane kładki i molo, a spragnieni wrażeń mogą skorzystać z tyrolki czy zjeżdżalni wodnej.

Plaże w Krasnobrodzie zadowolą nawet najbardziej wymagających amatorów wypoczynku nad wodą Magdalena Kowalska Archiwum autora

Zalew Majdan Sopocki położony między Józefowem a Suścem to kolejne miejsce do błogiego relaksu na łonie natury. Znajdziesz tu urokliwą plażę, molo i strzeżone kąpielisko - woda jest tu wyjątkowo czysta ze względu na przepływający tędy silny nurt rzeki Sopot. Wokół zalewu utworzono deptak.

Przy okazji zwiedzania "Perły Renesansu", czyli Zamościa, warto wybrać się też nad zamojski zalew. Szeroka, piaszczysta plaża zachęca do błogiego lenistwa. Kąpielisko jest strzeżone i zapewnia bezpieczną zabawę w wodzie. Warto tu też wybrać się na spacer ścieżką dydaktyczną. Przy zalewie wytyczono również szlak rowerowy.

Puszcza Solska, Czartowe Pole i Szumy nad Tanwią, czyli serce Roztocza

Trudno znaleźć tak atrakcyjne turystycznie miejsca, które jednocześnie nie są zatłoczone. Na Roztoczu to zadanie jest mocno ułatwione - ten nieodkryty wciąż region obfituje w rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, więc nawet w szczycie sezonu ruch turystyczny jest mocno rozproszony.

Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Rezerwat Przyrody "Nad Tanwią". 24 progi skalne na rzece Tanew tworzą tu malownicze kaskady i niewielkie wodospady. Pieszy szlak prowadzący przez drewniane kładki pozwala wyciszyć umysł i chłonąć naturę wszystkimi zmysłami. Relaksujący szum meandrującej rzeki to prawdziwa uczta dla miłośników przyrody.

Szumy nad Tanwią to 24 progi skalne na rzece, które tworzą urokliwe kaskady i wodospady ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Równie interesujący jest Rezerwat Czartowe Pole, którego nazwa pochodzi od śródleśnej polany, na której według podań "jeno czarci hasali". Ponad 2-kilometrowa ścieżka wytyczona w dużej części po drewnianych kładkach i schodach dosłownie przenosi w baśniowy świat. Wijący się pośród lasu i omszałych kamieni Sopot przypomina górski potok i tworzy malownicze wodospady i piaszczyste wysepki. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy! Dodatkową atrakcją są ruiny starej papierni.

W gorące dni warto z kolei skorzystać z cienia Puszczy Solskiej. Sieć pieszych i rowerowych szlaków zachęca do aktywnego wypoczynku pośród ciszy i zieleni. Wśród ogromnych kompleksów borów sosnowych wytyczono wygodne asfaltowe i żwirkowe trasy.

Puszcza Solska to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku w gorące dni Marek Lasyk/REPORTER East News

Konik polski - symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego

Symbolem utworzonego w 1974 r. Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski. Te wyjątkowe i cudem uratowane przed wyginięciem zwierzęta można zobaczyć w położonej niedaleko Zwierzyńca Floriance. W 1982 r. w pobliżu Stawów Echo powołano tu Ostoję Rezerwatowej Hodowli Konika Polskiego. Zwierzęta mogą biegać na olbrzymim terenie o powierzchni 180 ha. Z kolei hodowla zachowawcza mieści się właśnie we Floriance.

Koniki polskie Marek Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

Koniki polskie są potomkami dzikich tarpanów, które Jan Zamoyski chciał uchronić przed wyginięciem i sprowadził z Puszczy Białowieskiej na tereny w pobliżu Zwierzyńca. Niestety z biegiem lat hodowla stwarzała zbyt duże koszty, a konie rozdano rolnikom. Okazało się, że są niezwykle wytrzymałe i odporne na choroby. Kiedy na początku XX wieku zaczęto na nowo interesować się tarpanami, zauważono, że na Roztoczu można spotkać przypominające je konie. W ciągu wielu lat tarpany krzyżowały się z innymi rasami. W ten sposób powstał konik polski, któremu nazwę nadał prowadzący badania nad gatunkiem prof. Tadeusz Vetulani. Hodowlę zamierzano rozszerzyć na terenie Puszczy Białowieskiej. Niestety plany przerwała wojna i dopiero w latach 80. i 90. XX wieku konik polski mógł się doczekać właściwej ochrony gatunkowej. Obecnie hodowle tego gatunku prowadzone są w kilku miejscach w Polsce. We Floriance niektóre koniki są przygotowywane do pracy z człowiekiem - jazdy w zaprzęgach oraz jazdy wierzchem. Latem turyści mogą skorzystać z przejażdżki powozem, zimą organizowane są kuligi. Zwierzęta we Floriance można też głaskać i karmić specjalną paszą.

Czym charakteryzuje się konik polski?

Koniki polskie są stosunkowo małe i osiągają ok. 130 cm wysokości. Charakteryzują się mysim umaszczeniem, czarną pręgą grzbietową i bujną czarną grzywą. W porównaniu do innych ras hodowlanych są długowieczne - żyją 30 lat i dłużej. Cechują się też wyjątkową siłą - potrafią uciągnąć tyle, ile same ważą, czyli nawet 400 kg. Słyną też z sympatycznego i łagodnego usposobienia.

Koniki polskie można podziwiać we Floriance nieopodal Zwierzyńca. To jedno z kilku miejsc hodowli potomka dzikich tarpanów w Polsce Magdalena Kowalska Archiwum autora

Kamieniołomy i wieże widokowe, czyli mniej znane atrakcje Roztocza

Roztocze słynie z bogatych złóż skał wapiennych i piaskowcowych, stąd okolice usiane są kamieniołomami, w których pozyskiwano cenny surowiec. Jednym z najciekawszych jest kamieniołom Babia Dolina w Józefowie - nieczynne wyrobisko stało się atrakcją turystyczną i częścią szlaku geologicznego. Spacer ścieżką pośród białych skał koniecznie trzeba zakończyć wizytą na 19-metrowej baszcie widokowej nad kamieniołomem. Roztaczają się stąd cudowne widoki na okolicę.

Kamieniołom i baszta widokowa w Józefowie to niebanalny pomysł na wycieczkę po Roztoczu 123RF/PICSEL

Przy okazji wizyty w Krasnobrodzie warto też zobaczyć znajdujący się tu kamieniołom, który kryje w sobie odciski flory i fauny sprzed wielu milionów lat. Później można wdrapać się na kamienno-drewnianą wieżę widokową, która wyglądem przypomina zamkową basztę. Z góry roztaczają się wspaniałe widoki na krasnobrodzki zalew i okoliczne lasy.

Z wieży widokowej w Krasnobrodzie roztaczają się wspaniałe widoki 123RF/PICSEL

Podobna do krasnobrodzkiej wieża stoi też w Suścu. Wybudowano ją w 2013 r. na Górze Grabowickiej - najwyższym wzniesieniu w okolicy. Można z niej podziwiać widoki na Puszczę Solską i pagórkowate tereny charakterystyczne dla Roztocza.

