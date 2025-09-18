Pranie to czynność tak rutynowa, że rzadko zastanawiamy się nad tym, czy robimy je poprawnie. Wrzucamy rzeczy do bębna, dodajemy proszek, klik i gotowe. Tymczasem to, co wydaje się oczywiste, często działa na niekorzyść naszej garderoby. Nie chodzi tylko o przypadkowe przebarwienia czy mechacenie - złe nawyki mogą skracać życie tkanin nawet o połowę. Dlatego, zanim wrzucisz kolejny raz stertę ubrań do pralki, sprawdź, czy nie popełniasz jednego (lub więcej) z tych błędów.

1. Nie opróżniasz kieszeni

Zapominasz wyjąć długopis, chusteczkę, monety? Te drobiazgi mogą powodować dziury, plamy i nawet uszkadzać wnętrze pralki.

2. Zostawiasz mokre pranie w pralce

Pozostawienie ubrań wilgotnych zbyt długo powoduje, że silnie się marszczą, tracą miękkość, zaczynają pachnieć stęchlizną.

3. Delikatne tkaniny bez worka na pranie

Wystarczą niewielkie zmiany codziennych nawyków, by ubrania pozostały dłużej w dobrym stanie Canva Pro INTERIA.PL

Koronki, jedwab, cienkie dzianiny - bez specjalnej siateczki łatwo się zaczepiają, mechacą, tracą kształt.

4. Nie odwracasz ubrań na lewą stronę

Produkty podatne na mechacenie lub blaknięcie (jeans, czarne t-shirty, swetry) lepiej prać odwrócone - chroni to wierzchnią warstwę materiału.

5. Zapominasz zapiąć zamki lub guziki

Luźne suwaki albo niezapięte guziki mogą zahaczać o inne elementy garderoby, powodując przetarcia lub zaciągnięcia.

6. Nie reagujesz od razu na plamy

Plamy najlepiej zaprać jeszcze przed włożeniem ubrania do pralki, wtedy masz większe szanse na ich usunięcie bez śladów.

7. Przeładowujesz pralkę

Kiedy wkładamy za dużo odzieży naraz, ubrania nie mają przestrzeni, by swobodnie się poruszać - detergent i woda nie docierają do wszystkich części, a tarcie zwiększa zużycie tkanin.

8. Stosujesz za dużo detergentu

Większość z nas popełnia ten błąd i używa za dużej ilości detergentu do prania Canva Pro INTERIA.PL

Więcej nie zawsze znaczy lepiej - nadmiar środka piorącego zostawia osad, który trzyma brud i przyczynia się do matowienia materiałów.

9. Mieszasz jasne i ciemne kolory

Wkładając do bębna materiały o różnym zabarwieniu łatwo dopuścić do przebarwień - a to zniszczy efekt nowych ubrań szybciej, niż myślisz. Zwłaszcza tych jasnych.

10. Używasz niewłaściwej temperatury

Za gorąca woda może kurczyć tkaniny, spowodować blaknięcie lub odkształcenie - zimne i letnie prania działają łagodniej, zwłaszcza na delikatne materiały.

11. Ignorujesz instrukcje pielęgnacji (metki)

Każda metka niesie informacje jak prać, suszyć i czy materiał toleruje wybielanie - ignorowanie tych zaleceń często kończy się katastrofą tekstylną.

Dodatkowe tipy, by wydłużyć życie ulubionych ubrań

Zawsze pierz ze sobą rzeczy o podobnych kolorach, nie mieszaj jasnych z ciemnymi Canva Pro INTERIA.PL

Oto dodatkowe triki, by przedłużyć trwałość i dobry wygląd ubrań:

Susz "na płasko" rzeczy, które mogą się rozciągać (np. miękkie swetry).

Susz delikatne ubrania z dala od ostrego słońca - promienie UV mogą niszczyć kolory.

Rotuj ubrania - nie zakładaj ciągle tej samej pary bluzek, by materiał mógł "odpocząć".

Używaj miękkich kul do suszarki albo ręczników frotte, aby ograniczyć tarcie.

Dobra wiadomość? Wystarczy naprawdę niewiele, by twoje ubrania wyglądały jak nowe o wiele dłużej. Zapięcie suwaka, odwrócenie jeansów na lewą stronę czy szybkie reagowanie na plamę - to drobiazgi, które robią ogromną różnicę. Zamiast więc wydawać fortunę na kolejne bluzki i sukienki, zadbaj o te, które już masz. Twoja garderoba (i portfel) ci za to podziękują.

