Jednym z najmodniejszych zestawień na zimę jest połączenie koszuli ze swetrem . To dwa uniwersalne elementy garderoby, które warto mieć w swojej szafie. Taki duet gwarantuje elegancki i stylowy wygląd, jednocześnie zapewniając wygodę i komfort. Dolna część stylizacji może być dowolna - świetnie sprawdzą się zarówno jeansy, spodnie w kant, jak i plisowana spódnica. Również w kwestii obuwia mamy pełną dowolność: mokasyny, trampki czy traperki będą równie trafnym wyborem. Całość możemy dopełnić efektownymi kolczykami i opaską na włosy.

Kolejnym niezbędnym elementem w damskiej garderobie jest garnitur! W sklepach znajdziemy wiele wariantów tego zestawu, w tym marynarkę, kamizelkę, spodnie czy spódnicę. Kolorystyka to kwestia indywidualna - warto dobrać ją do własnego stylu. Dostępne są zarówno modele w żywych barwach, jak i klasyczne czarne, białe czy w kratkę. Aby przełamać formalny charakter garnituru, można połączyć go z prostym białym t-shirtem, nadając stylizacji bardziej codzienny charakter. Całość doskonale uzupełni subtelna biżuteria, zegarek oraz półbuty.