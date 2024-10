W jesiennym sezonie 2024 będą dominować stylizacje łączące kobiecość z delikatnym pazurem. O co dokładnie chodzi? Już wyjaśniam! Perfekcyjnym wyborem na ciepłe, październikowe dni będzie połączenie skórzanej kurtki z lekką sukienką. Jeśli pogoda nam na tyle dopisuje, by ubrać zwiewną, długą sukienkę, to nie warto jej jeszcze chować do szafy. W połączeniu z okularami przeciwsłonecznymi nada stylizacji pełnego wymiaru kobiecości. Dodatkowo taki zestaw świetnie oddaje kontrast między delikatnością a mocnym akcentem skóry.