Sukienki, które optycznie dodają lat. Kobiety 50+ powinny ich unikać

Sukienki to świetna opcja na kobiecy, świeży wygląd. Warunkiem jest jednak to, że nosimy odpowiednie fasony. Istnieją bowiem takie kroje, kolory i wzory, które niepotrzebnie dodadzą nam lat. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet 50+. Jakie więc sukienki wybierać, aby się nie postarzać?

Zdjęcie Sukienki w pastelowych odcieniach, z dekoltem w serek są dobrym wyborem, aby się nie postarzyć / 123RF/PICSEL