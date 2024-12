Cekiny w tym roku wracają do łask w różnych formach . Oprócz klasycznych sukienek i garniturów, modne są też cekinowe topy, spódnice czy dodatki, takie jak kopertówki i opaski do włosów. Trend od razu zachwycił także gwizdy, które co rusz pokazują się w świecących stylizacjach, inspirując tym samym swoich fanów.

"Cekiny to zawsze dobry pomysł na sylwestra" - zdawała się mówić swoją stylizacją Joanna Racewicz. Jej wybór to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą się wyróżnić i poczuć się wyjątkowo w tę magiczną noc. Garnitur z cekinami łączy w sobie wygodę i spektakularny wygląd, co czyni go alternatywą dla klasycznych sukienek.