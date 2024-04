Czego nie wypada założyć na komunię? Goście wciąż popełniają te gafy

Opracowanie Joanna Leśniak

Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment w życiu dziecka i całej rodziny. Uroczystość wymaga odpowiedniej oprawy, do której zalicza się również strój adekwatny do okazji. Choć to dzieci są w centrum uwagi, również rodzice, chrzestni i inni zaproszeni goście powinni dobrze przemyśleć swoją stylizację. Wymienić można co najmniej kilka elementów, które bez ogródek trzeba nazwać nieporozumieniem i modową wpadką.