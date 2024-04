Od niani Frani po Joan Collins, od Janice z "Przyjaciół" po Kate Moss i... Kurta Cobaina - wzór w panterkę nosiliśmy, nosimy i będziemy nosić na nieskończenie wiele sposobów. Dla niektórych zawsze będzie to synonim pewnej marki femme fatale - pomalowane na czerwono długie paznokcie, tapir na głowie i wysokie szpilki plus panterowy peniuar.

Z biegiem lat skojarzenia ze zwierzęcym nadrukiem ewoluowały od szczytowego luksusu do taniego fast foodu. Od pokazów Diora z lat 60., po bazarowe, plastikowe kurtki z początku lat 90. Ale moc tego printu jest tak duża, że obecnie na wybiegach co sezon pojawiają się nowe modele lamparcich, tygrysich czy gepardzich cętek (wszystkie występują pod umowną nazwą "panterka"), a my na każdym kroku przekonujemy się, że można ją nosić na niezliczoną liczbę sposobów, zarówno tych odważnych i wyrazistych, po te subtelne. W ostatnich latach obserwujemy większe niuansowanie podejścia do tego nadruku. Sięgają po niego nawet kojarzące się z minimalizmem takie marki modowe, jak Jil Sander i Raey.

Czyżby wzór w panterkę stał się neutralny? Wszystko na to wskazuje. I choć pewnie nigdy nie dojdzie do tego, że panterka (czy inny motyw zwierzęcy) zdetronizuje małą czarną czy klasyczny biały t-shirt, warto się z nią zaprzyjaźnić i spróbować pobawić własnym wizerunkiem właśnie przy jej użyciu.

Na początek coś prostego - akcesoria

To zasada tyleż prosta, co oczywista, ale przy tym skuteczna. Jeśli do pomysłu wplecenia motywów zwierzęcych do swojej garderoby podchodzisz sceptycznie, ale jednocześnie nie możesz przestać o tym trendzie myśleć, zacznij od małego elementu. Drobiazg - biżuteria, apaszka, pasek, torebka czy buty - pozwoli się oswoić z tym deseniem. Kontrastowy dodatek doda charakteru nawet najprostszej codziennej stylizacji. Co ważne, motyw zwierzęcy może nawet w akcesoriach może być bardzo wyrazisty i odważny, jak również spokojny i stonowany. Wszystko zależy od ciebie.

Mocnym trendem, obok torebek i apaszek, w tym sezonie są buty w panterkowy wzór. Panterka doskonale wygląda na delikatnych balerinach - to wersja dla mniej odważnych, baletki nie rzucają się mocno w oczy i (zwykle) nie są najmocniejszym punktem stylizacji. Zupełnie inaczej jest w przypadku butów typu botki czy sneakersów. Fashonistki na całym świecie straciły głowy dla limitowanego modelu adidasów, pokrytego nie tylko panterkowym wzorem, ale też króciutką sierścią. Faktycznie, wygląda to znakomicie. Patrząc na te buty, wyobraźnia sama zaczyna podpowiadać szałowe stylizacje.

Akcesoria od Bottega Veneta i zwierzęce torby Fendi zdobią ramiona stałych bywalców tygodni mody, ale spokojnie, sieciówki wychodzą nam naprzeciw i za niewielkie pieniądze możemy szybko stać się właścicielkami akcesoriów w najbardziej pożądanej odsłonie sezonu.

Torebka "w panterkę", ZARA materiały prasowe

Kolejny krok to "panterka" na ulubionym elemencie garderoby

Niezawodnym sposobem, aby czuć się świetnie w zwierzęcym wzorze, jest wybranie kroju lub elementu, który już ci się podoba. Jeśli najlepiej czujesz się w sukienkach i botkach midi, przymierz kilka wersji w lamparcie cętki. Bez problemu dopasujesz do nich to, co masz już w szafie. Panterka doskonale łączy się z kolorami, świetnie pasuje do różnych stylów, faktur i fasonów.

Popularne są płaszcze, w tym sezonie w sieciówkach wiele sukienek - właśnie w panterkę. Ale nie musisz iść tym klasycznym tropem. Poszukaj spodni albo koszuli oversize. Już za chwilę nie będziesz mogła sobie wyobrazić codziennych stylizacji bez panterki.

Spodnie w panterkę to jeden z najsilniejszych trendów sezonu wiosna-lato. Zainspirowany portugalskim stylem, który podbija media społecznościowe. Fashionistki z całego świata inspirują się właśnie uliczną modą tego europejskiego kraju. Spodnie w panterkę to ukłon w stronę miłośniczek eklektycznych zestawień, dają bowiem naprawdę spore pole do popisu. Jak je nosić? Sportowe buty albo klasyczne baleriny, biały t-shirt i czarna marynarka - to zestaw dla mniej odważnych. Bardziej wytrawne graczki podbiją "panterę" mocnym kolorem i odważną biżuterią. Czy takie spodnie będą twoim czarnym koniem na ten sezon? Ja patrzę na nie nieśmiało, ale pewnie się skuszę!

Spodnie w panterkę nie muszą wyglądać tandetnie! Marijo Cobretti/SplashNews East News

Wybierz kolor!

Tak, dobrze widzisz - kolor. Panterka nie musi być w odcieniach brązu. Jeśli to nie twoja gama barw, nie szkodzi. Panterkowe printy dostępne są we wszelkich możliwych odcieniach. Czerwień, błękity, szarości czy neony - bez problemu znajdziesz coś dla siebie. Przy okazji będzie bardziej oryginalnie.

Kolorowa panterka? Oczywiście! 123RF/PICSEL

Pozostań w jednej tonacji kolorystycznej

Innym sposobem noszenia zwierzęcego wzoru jest jego całkowite dopasowanie do stroju, który masz na sobie - możesz być zaskoczona, jak subtelnie wygląda, niezależnie od tego, czy masz na sobie beż, czy odważny kobalt.

Oczywiście zanim zainwestujesz w nowe rzeczy, zastanów się nad tymi, które już masz w swojej szafie. Być może masz odważny garnitur, który aż prosi się o pasującą do niego torbę z motywem panterki, a może twój ulubiony sweter potrzebuje towarzystwa modnego płaszcza w panterkę?

Mieszaj wzory i kolory - to teraz modne

Zderzenie nadruków to nie zabawa tylko dla odważnych, jak wielu może sądzić. Innym wzorem można panterkę złagodzić i sprawić, że będzie tylko częścią większej całości. Zamiast skupiać się na zwierzęcym motywie, połącz go z innymi, dodając kwiaty, kratkę lub paski. Apaszka, kardigan, rajstopy, sukienka - niech wzory będą twoim znakiem rozpoznawczym.

Mieszanie panterki z innymi printami jest teraz na topie 123RF/PICSEL

Panterkowy total look - nie ma się czego bać!

Zamiast zanurzać palec u nogi, dlaczego nie wskoczyć od razu do akcji? Paradoksalnie może to być najłatwiejszy sposób na wykonanie zwierzęcego nadruku, ponieważ nie musisz się martwić o to, czy wszystko do siebie pasuje - pozostań w jednej tonacji kolorystycznej i gotowe. Podejmiesz wyzwanie?

Milan Fashion Week BACKGRID East News

Na koniec - panerkowe paznokcie!

Paznokcie w panterkę? Dlaczego nie! Choć ten wzór może kojarzyć się z tandetnymi stylizacjami, to wcale nie musi się taki okazać. Motywy zwierzęce w manicure to odważny, ale oryginalny wybór.

Panterka wpisuje się doskonale w tak modny teraz styl mob wife. Na Instagramie znajdziesz tysiące inspiracji właśnie tym stylem. Ale nie musisz iść w taką dosłowność. Panterka to nie tylko brązy i czernie. Panterka "lubi" też róże, błękity i neony. Może być mocno - na wszystkich paznokciach pełne wypełnienie panterką, a może być delikatniej, z lekkim rzucikiem w cętki na kolorze czy zwykłym podkładzie.

Ogranicza cię tylko wyobraźnia i odwaga.

Panterkowy manikiur jako uzupełnienie stylizacji? Tak! 123RF/PICSEL

Cztery rady dla nieśmiałych

Wybierz chłodne odcienie panterki, zamiast tych nasyconych i ciepłych Wybieraj modele sportowe: oversize, luźne spodnie, trampki, czapki basebalówki, torebki listonoszki Żadnych kobiecych detali: trzymaj się z daleka od falbaniastych akcentów, takich jak kokardki, koronki, marszczenia itp. Wykaż się kreatywnością w łączeniu kolorów i wzorów, nie ograniczaj się wyłącznie do czerni - baw się kolorem i innymi nadrukami.

