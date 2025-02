Spodnie to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów kobiecej garderoby, który już od dawna nie jest zarezerwowany wyłącznie dla panów. Czasy się zmieniły i spodnie na dobre weszły do garderoby pań.

Był to ulubiony fason Audrey Hepburn i Marilyn Monroe, a obecnie często możemy w nich zobaczyć księżną Kate. To tylko potwierdza, że są to spodnie, które nigdy nie wychodzą z mody.