Trencz, znany także jako prochowiec, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i ponadczasowych okryć wierzchnich w historii mody. Jego historia sięga początków XX wieku, kiedy został stworzony na potrzeby wojska. Z czasem jednak przeszedł do mody i stał się nieodłącznym elementem garderoby zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Historia trencza rozpoczyna się w 1856 roku, gdy Thomas Burberry, brytyjski projektant i założyciel marki Burberry, opracował innowacyjny materiał — gabardynę. Była to tkanina wodoodporna, a jednocześnie przewiewna, co czyniło ją idealną na niesprzyjające warunki pogodowe, co też wykorzystano w garderobie wojskowej.