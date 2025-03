Bomberka

Bomberka to kurtka, której protoplastą była męska pilotka. Piloci potrzebowali ubrań zapewniających odpowiednią ochronę przed zimnem i wiatrem, a noszone przez nich wcześniej płaszcze były wyjątkowo niefunkcjonalne. W 1917 roku powstały więc skórzane pilotki - krótkie, ale ciepłe kurtki, z których jako pierwsi korzystali żołnierze amerykańskich sił powietrznych.

Już pod koniec lat 70. bomberki stały się ulubionym elementem garderoby członków wielu subkultur. Nosili je scooterboysi czy punkowcy, ale szybko zyskały też sympatię gwiazd Hollywoodu. To właśnie one wylansowały je jako jedne z najmodniejszych kurtek świata.

Dzisiejsze bomberki rzadko przypominają te sprzed lat - to zazwyczaj krótsze kurtki, zapinane na zamek i posiadające ściągacze na wysokości talii i na końcu rękawów oraz dwie kieszenie po bokach. Bomberki nie mają też już zazwyczaj kołnierzy, w przeciwieństwie do wspomnianych pilotek. Cechuje je za to uniwersalny krój - mogą je nosić zarówno mężczyźni jak i kobiety, tym bardziej, że pasują do wszystkiego!

Bomberki zestawiać możemy zarówno ze spodniami jak i sukienkami, szortami i spódnicami. Są doskonałym dopełnieniem zarówno sportowych jak i smart-casualowych czy eleganckich stylizacji. Nic dziwnego, że mają je dziś w swoich kolekcjach wszystkie najważniejsze domy mody na świecie - projektanci lansują zarówno klasyczne kurtki bomber w czarnym, oliwkowym czy brązowym kolorze jak i wszelkiego rodzaju wariacje - kurtki o nietypowej długości czy z bufiastymi rękawami. A jak noszą je modelki?

Wielką fanką bomberek już od wielu lat jest modelka i żona Justina Biebera, Hailey Bieber. Gwiazda zaprezentowała się niedawno w sportowej, beżowej bomberce, do której dobrała klasyczny, biały t-shirt i szerokie dżinsy.

Bomberki wybiera też często modelka Irina Shayk - tutaj czarną kurtkę zestawiła z luźnymi spodniami w tym samym kolorze.

Brązowa

Prawdziwym hitem tegorocznej wiosny będą także kurtki w różnych odcieniach brązu. Miała na to wpływ bez wątpienia decyzja Instytutu Pantone, który wybrał Mocha Mousse kolorem roku. Mocha Mousse to odcień brązu, "emanujący ciepłem i elegancją" - delikatny, a jednocześnie głęboki ton, który według Instytutu, ma wprowadzać uczucie harmonii i spokoju, nawiązywać do natury i dawać odprężenie.

Tej wiosny nosić będziemy zarówno skórzane jak i zamszowe kurtki w odcieniach brązu, które zestawiać będziemy z dżinsami, białymi koszulami czy oversize’owymi marynarkami. Brąz to stylowy, elegancki kolor, który każdej stylizacji doda klasy i kobiecości. Wiedzą o tym modelki, które już dziś lansują ten trend.

Fanką brązowych kurtek jest Rosie Huntington-Whiteley. Piękna modelka pojawiła się kilka dni temu w brązowym garniturze, do którego dobrała brązową, skórzaną kurtkę. Bardzo elegancko i na czasie!

Po brązowe kurtki sięga też często modelka Elsa Hosk. Szwedzka piękność zdecydowała się na bardziej kobiecy look i zestawiła krótką, lekką kurtkę na zamek z czarnym topem i kwiecistą spódnicą.

Skórzana oversize

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, jednym z modowych hitów na wiosnę będą kurtki skórzane. Początkowo były one odzieżą roboczą, przeznaczoną dla motocyklistów i pilotów, ale w latach 50. trafiły na srebrny ekran i od tego czasu nie wychodzą z mody i wciąż rządzą na ulicach i wybiegach.

W poprzednich latach największą popularnością cieszyły się ramoneski, w tym roku muszą one jednak ustąpić pierwszeństwa bardziej swobodnej, męskiej wersji skórzanej kurtki. Najmodniejsze fasony tego roku to te lekko postarzane, inspirowane stylem vintage. Taka kurtka z powodzeniem może przypominać tą pożyczoną od dziadka lub taty. W połączeniu z zawsze modnym zestawem, czyli białym topem i dżinsami, kwiecistą, długą sukienką lub szortami będzie święcić w tym roku prawdziwe triumfy!

Fanką skórzanych, szerokich kurtek w męskim stylu jest modelka Bella Hadid. Gwiazda łączy je zazwyczaj z innymi czarnymi ubraniami i dodatkami w tym samym kolorze.

Na czarny total look stawia też topmodelka Kate Moss, która podczas tegorocznego Tygodnia Mody w Paryżu zaprezentowała się w oryginalnej, skórzanej, oversize'owej kurtce, do której dobrała leginsy i buty z odkrytymi palcami. Kto, jak kto, ale jedna z największych modowych ikon w historii wie najlepiej, co warto nosić tej wiosny!

