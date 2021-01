Uniwersalne kolory ubrań

Czy wiesz, że są kolory, które pasują każdemu, niezależnie od wieku, cery czy koloru włosów? Nie ma obawy, że będziesz wyglądać w nich źle.

Zdjęcie Każdy będzie w tym wyglądać dobrze /123RF/PICSEL

Dopasowanie kolorystyki ubrań do typu urody - rzecz ważna. Nietrafiona postarza, uwypukla mankamenty, które chciałoby się ukryć, czasem daje efekt wręcz karykaturalny. Ale jeśli nie masz ochoty zaprzątać sobie tym głowy, posłuchaj prostej rady stylistów z najsłynniejszych domów mody. Twierdzą zgodnie, że ubrania w dwóch kolorach możesz kupować w ciemno. Chodzi o szary i ciemnoniebieski.

Reklama

Szary - w porządku, określany bywa niekiedy jako najbardziej niesceniczny z kolorów, acz na co dzień sprawdza się rewelacyjnie. Jest stonowany, nienarzucający się, klasyczny, spokojny, bezpieczny i uniwersalny. Tak uniwersalny, że można go łączyć niemal z każdą inną barwą i zawsze będzie dobrze. Jednak szarość szarości nierówna, ma cieplejsze i chłodniejsze odcienie - te pierwsze zbliżone są do beżu, te drugie wyglądają na bardziej "stalowe" (bonus - odmładzają!).

Zdjęcie Niebieski kojarzy się z młodością i witalnością. Słusznie! / 123RF/PICSEL

Ciemnoniebieski - odmładza, odświeża, a według specjalistów od psychologii koloru - działa kojąco i wywołuje jednoznacznie pozytywne skojarzenia (stabilność, spokój, pewność), dlatego tak wiele marek wybiera go do swoich logotypów.

Zobacz także