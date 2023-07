Oferta sklepów z odzieżą używaną. Jak nie zgubić się w gąszczu ubrań?

Sklepy z odzieżą używaną na przestrzeni ostatnich kilku lat zyskały coraz większą rzeszę fanów. Ubierają się w nich nie tylko ci, którzy chcą zaoszczędzić, ale również ci, których irytuje powtarzalność oferty w sieciówkach, zwracają uwagę na kwestie ekologiczne, czy nie lubią sztucznych i szybko zużywających się materiałów. Kupowanie w miejscach tego typu ma jednak swoją specyfikę, którą warto poznać, by takie zakupy były jak najbardziej efektywne. Niektóre ze sklepów dzielą ubrania ze względu na kolory. To ciekawe rozwiązanie, szczególnie jeśli jesteśmy fankami jakiejś palety barw. Częściej jednak ubrania dzielone są podobnie jak w sieciówkach - ze względu na kategorie - w takich miejscach najłatwiej będzie znaleźć to, czego aktualnie szukamy. Czasami ubrania są również podzielone ze względu na porę roku. Inne nie mają żadnego podziału na kategorie na wieszakach, a w kolejnych nawet nie znajdziemy wieszaków, tylko kosze z luźno rozrzuconymi ubraniami - w nich będzie się najtrudniej odnaleźć, jeżeli dopiero zaczynami przygodę z “lumpeksami".

Wybierz się do “lumpeksu"! Oto nasze propozycje na lato

Celem naszego wypadu do sklepów z odzieżą używaną było znalezienie ubrań idealnych na gorące dni. Jedynym warunkiem, poza walorami estetycznymi, w doborze ubrań było to, by były wykonane z naturalnych materiałów tj. wiskoza, bawełna, len. Co udało się nam znaleźć i ile zapłaciliśmy?

1. Sukienki

Sukienki to najlepszy i najczęstszy wybór na lato. Decydując się na zakup letniej sukienki, warto zwrócić uwagę na to, z jakich materiałów jest wykonana. Podczas fali upałów, jakie nawiedzają nas w ostatnich czasach, zakładanie poliestrowej sukienki na co dzień może okazać się niezbyt dobrym pomysłem. Warto wybrać więc sukienki wiskozowe, bawełniane i lniane. Te kosztują znacznie więcej od swoich “sztucznych" odpowiedników, jednak z pomocą przychodzą nam sklepy z odzieżą używaną. Oto kilka naszych propozycji:

Zdjęcie W sklepach z odzieżą używaną znajdziemy wiele sukienek / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Bawełniana sukienka o modnym kroju “babydoll" - 20 zł Bawełniana, długa sukienka maxi w kwiaty - 30 zł Koszulowa sukienka z bawełny - 12 zł Krótka sukienka na ramiączkach wykonana z bawełny - 12 zł

2. Krótkie spodenki

Lato to czas krótkich spodenek. Są dobrym wyborem, ponieważ zapewniają komfort termiczny, swobodę ruchu i są praktyczne. W sklepach z odzieżą używaną w okresie letnim spotkać się z nimi można w dużej ilości. Wybraliśmy kilka modeli:

Zdjęcie Latem w "lumpeksach" pojawia się wiele krótkich spodenek / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Lniane spodenki w paski - 15 zł Dżinsowe spodneki w kwiatki (nowe z metką) 28 zł Bawełniane spodenki pidżamowe - 12 zł Bawełniane spodenki w stokrotki - 12 zł

3. Koszule. Naturalne koszule latem sprawdzą się idealnie. Chronią przed promieniami słonecznymi, są przewiewne, romantyczne, nadadzą się również na chłodniejsze, letnie wieczory. Wybierając koszulę na wakacje, warto decydować się na jasne kolory, które odbijają promienie słoneczne, czy delikatne i cienkie materiały. Jakie koszule udało nam się znaleźć w sklepach z odzieżą używaną?

Zdjęcie Koszule sprawdzą się szczególnie na długie letnie wieczory / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Miętowa koszula z bawełny z domieszką lnu - 12 zł Biała bawełniana prosta koszula -12 zł Różowa bluzka koszulowa z falbanami - 12 zł Zapinana koszula bawełniana z domieszką lnu - 12 zł

4. Bluzki. Z krótkim rękawem, na ramiączkach, we wzorki, paski, kropki - bluzki to często element stylizacji, który nadaje jej charakteru. Latem nie trzeba bać się wzorów i kolorów, szczególnie że to właśnie te typowo letnie np. w kwiaty, są ostatnimi czasy bardzo modne. To właśnie różnego rodzaju bluzek w “lumpeksach" jest najwięcej.

Zdjęcie W sklepach z odzieżą używaną można wręcz przebierać w różnego rodzaju bluzkach. Każdy znajdzie tam coś dla siebie / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Wiskozowa bluzka koszulowa w letni wzór - 15 zł Bawełniana bluzka w stokrotki - 16 zł Falbaniasta bluzka w kratkę - 15 zł Bluzka w palmy - 12 zł

5. Stroje kąpielowe, buty i inne

W second-handach znajdziemy również dodatki. Wartymi zastanowienia są stroje kąpielowe. W sieciówkach za bikini zapłacimy kilkadziesiąt złotych, w “lumpeksie" - kilka. Ze względów higienicznych lepiej kupować raczej górne części strojów kąpielowych, jednak w wielu sklepach z odzieżą używaną znajdziemy również komplety nowe - z metką

Zdjęcie Dużą oszczędnością będzie zdecydowanie się na zakup bikini w second-handzie / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Góry od strojów kąpielowych - koszt każdego z nich to 7 zł. Buszując w sklepach z odzieżą używaną, warto też zwrócić uwagę na ofertę obuwia, czy dodatków. Za kilka złotych może uda nam się “upolować" letnie sandałki, pareo, czy plażową torebkę.

Patenty na znalezienie "perełek" w second-handach za grosze. Sprawdzone sposoby "lumpeksiary"

W sklepach z odzieżą używaną zakupy robię już od przeszło 10 lat. Około 80% zawartości mojej szafy pochodzi właśnie z drugiej ręki. Na podstawie doświadczenia stworzyłam listę porad, które pomogą w odnalezieniu się w świecie zakupów w “lumpeksach".



Przeglądaj każdy wieszak z osobna - choć może wydawać się to mozolną pracą, to do poszukiwania “perełek" w second-handach warto podejść strategicznie. Czasem wymarzona bluzka, czy sukienka za grosze może być schowana pomiędzy wieszakami z innymi ubraniami i nie dostrzeżemy jej na pierwszy rzut oka. Warto więc poświecić więcej czasu na to, by przejrzeć każdy wieszak z osobna. Wybieraj albo dzień dostawy, albo największej przeceny. Dlaczego? W dzień dostawy ceny są najwyższe, ale wtedy znajdziemy najwięcej ubrań dobrej jakości. W kolejne dni po dostawie ceny nadal będą wysokie, ale ubrania już przebrane. Z kolei w dzień przeceny, jeśli poświecimy trochę więcej czasu na łowy, może się okazać, że znajdziemy coś ciekawego za grosze. Zaglądaj również do tych małych, osiedlowych lumpeksów. Czasem w second-handzie, którego powierzchnia nie przekracza powierzchni kilku metrów znaleźć można prawdziwe skarby. Nie bój się tam zaglądać! Nie bój się poszukiwań w “koszach". W wielu “lumpeksach" ubrania nie znajdują się na wieszakach, tylko w koszach. Co prawda może to utrudniać poszukiwania, jednak kosze zniechęcają wielu poszukiwaczy, przez co poświęcając chwilę na pogrzebanie w nich, może się okazać, że znajdziemy coś niezwykłego. Zawsze sprawdzaj skład i zwracaj uwagę na ślady użytkowania. Dziury, zmechacenia, i ubrania wykonane z nieprzyjemnych, sztucznych materiałów zdarzają się w lumpeksach. Sprawdzaj więc te rzeczy przed zakupem - większość “lumpeksów" nie zezwala na zwroty, bądź wymiany. Daj sobie czas i nie zrażaj się - nie zawsze w sklepie z odzieżą używaną uda ci się znaleźć coś godnego uwagi. Nie zrażaj się tym - za którymś razem na pewno wyjdziesz z torbą pełną skarbów, po prostu zaglądaj do “lumpeksów" raz na jakiś czas.

Zdjęcie W sklepie z odzieżą używaną każdy może znaleźć coś ciekawego - niezależnie od gustu / Estera Oramus/Interia.pl / materiał zewnętrzny

Ubieranie się w sklepach z odzieżą używaną nie tylko jest budżetowe, ale niezwykle ciekawe. Wybierając je zamiast sieciówek, nie tylko oszczędzasz, twoje zakupy są bardziej ekologiczne, ale również twój styl staje się unikatowy. Warto więc odwiedzać je od czasu do czasu.



