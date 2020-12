​Wiktoriańskie kwiatowe wzory będą jednym z najważniejszych trendów przyszłego roku

W tym roku kwiatowe wzory pojawiały się w kolekcjach wielu znamienitych projektantów. Na bogate zdobienia postawiły m.in.: Erdem, Saint Laurent, Oscar de la Renta i Paco Rabanne.

Zdjęcie Celine Dion w spektakularnej kreacji Oscara de la Renty /DIGGZY / SplashNews.com/East News /East News

Styl wiktoriański, w szczególności silnie zaznaczony w nim element kwiatowy, był mocno widoczny w modzie, ale również w designie. A znawcy wieszczą, że kwiatowe wiktoriańskie wzory będą nowym "millenial pink".

Roślinne, ewentualnie orientalne motywy, stanowiły bardzo wyraźny element stylu wiktoriańskiego. Pojawiały się na tapetach zdobiących ściany, obiciach mebli, zasłonach, lambrekinach, poduszkach i dywanach. Teraz, po wielu latach, znów zachwyciły projektantów, a dzięki nim znów stały się modne.

"Kwiaty są symbolem świeżości i piękna, dlatego projektanci zawsze stawiają na kwiatowe nadruki i wzory w swoich kolekcjach. W modzie istnieje wiele rodzajów nadruków i wzorów kwiatowych, ale kwiaty wiktoriańskie święcą teraz triumfy" - opisuje na łamach "InStyle" redaktorka Sam Reed. I dodaje, że ich popularność nie skończy się z końcem roku. Na utrzymanie się tego trendu bez wątpienia wpłyną również popularne dziś seriale jak "Gambit królowej" czy "Od nowa".

"Te bogate nadruki pokazują piękno formy i wskazują na wieczną atrakcyjność pięknie wykonanych wzorów. Widzimy, że dziś istnieje prawdziwy apetyt na autentyczność i ten niezwykły charakter we wnętrzach, dlatego też w tym roku obserwujemy znaczne zainteresowanie w tychże wzorach" - wskazuje na łamach "InStyle" rzeczniczka marki Morris & Co. Kwiatowe nadruki i wzory można obecnie zobaczyć prawie wszędzie w jakimś kształcie lub formie. Czy to poduszki akcentujące, piękne tapety, pościel z pięknym kwiatowym nadrukiem, a nawet fototapeta, która wniesie kwiatową świeżość do sypialni - jest wiele opcji do wyboru.

"Kwiatowe nadruki dodają blasku i radości pomieszczeniom. Ich rozmiar, bogactwo wzorów i kolorów zależą zarówno od stylu, jak i charakteru tła. Jeśli tło jest neutralne, możesz wybrać kwiatowe wzory w odważnej czerwieni, jaskrawym niebieskim i ciemnej zieleni. Również dlatego, że nadruki kwiatowe są przytłaczające, najlepiej używać ich w powściągliwy i oszczędny sposób" - sugerują eksperci Decoist, bloga poświęconego architekturze i wystrojowi wnętrz. I dodają, że warto wybrać motywy bardziej stonowane, aby tchnąć trochę życia w nudne wnętrze. "Poduszki, pościel, tapety, a nawet niestandardowe fototapety z liściastymi nadrukami łączą atmosferę tropikalnej świeżości z poczuciem figlarności. W zależności od kolorystyki pomieszczenia, mogą być w jasnozielonych odcieniach lub po prostu nadać im bardziej współczesną, czarno-białą formę" - dodają.