Wiosną na stałe zagoszczą w naszych szafach. Zapomnij o sukienkach

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Kiedy temperatury za oknem zachęcą do odrzucenia w kąt długich dżinsów i sweterków, na salony tanecznym krokiem wkroczy, już teraz głośno lansowany przez gwiazdy, nowy (a może jedynie lekko zapomniany?) hit. To idealna alternatywa dla sukienek. Zwłaszcza, że potrafi być nie tylko wyjątkowo wygodny, ale również kobiecy – do granic możliwości.