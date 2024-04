Anna Lewandowska raz za razem zachwyca kolejnymi modowymi wyborami, zgrabnie łącząc i przemycając na co dzień sportową funkcjonalność i wyrafinowaną elegancję . Nie obawia się przy tym żadnych zabaw z trendami. Nic więc dziwnego, że jej kolejne stylizacje wręcz zachęcają do ich skopiowania.

Anna Lewandowska na co dzień stawia na stonowane barwy , to właśnie wokół nich komponując całą stylizację. W jej szafie dostrzec można sporo elementów utrzymanych w odcieniach głębokiej czerni lub bieli, które łączy kolejno w formie wygodnych kompletów. Gwiazda zdaje się nie rozstawać z ponadczasowymi dżinsami, elegancko komponując je z kobiecymi koszulami lub komfortowymi bluzami.

Ponadczasowy model, uniwersalny i pasujący praktycznie do każdej kobiety - bez względu na styl czy figurę, warto mieć w swojej szafie szczególnie w trakcie nieco cieplejszych dni. Doskonale komponuje się bowiem z pastelowymi odcieniami, wnosząc do stylizacji powiew świeżości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by, wzorem Anny Lewandowskiej, łączyć je również z czernią, otrzymując w ten sposób nieco bardziej przygaszony look.