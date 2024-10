Wraca do łask i zachwyca. Jesienią oszalejemy na punkcie tego wzoru. Tak noszą go gwiazdy

Nazywany ikonicznym, znów wraca do łask. Ku uciesze niektórych tej jesieni będzie święcił prawdziwe triumfy – rozprawiając się z tymi, którzy wciąż uważają go za synonim tandety. Zwierzęcy print wygodnie rozgaszcza się wśród jesiennych trendów, a trendsetterki zgodnie głoszą – jeśli chcesz być stylowa, zaproś go do swojej szafy. Oto jak noszą go gwiazdy.