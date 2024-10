Pomaga budować mocną odporność. Będzie jak tarcza przed infekcjami

Kuliste owoce rokitnika to prawdziwa skarbnica dobroczynnych substancji. Bywają nazywane "złotem Syberii", a o ich wyjątkowości świadczy fakt, że zbiory najlepiej jest zaplanować na okres po pierwszych przymrozkach. Nadają się do robienia różnorodnych przetworów. Nie wszyscy jednak znają potencjał oleju z rokitnika, który pomoże uzupełnić niedobory witamin i składników odżywczych. To nieoceniona pomoc w wymagającym okresie jesienno-zimowym.