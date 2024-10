Orzechy włoskie to doskonałe źródło witamin E C, A, K, B6 oraz minerałów, takich jak wapń, magnez, żelazo, potas, cynk. Orzechy włoskie to także pełnia bardzo zdrowych tłuszczów nienasyconych, przy czym są one szczególnie bogate w kwas alfa-linolenowy (ALA).