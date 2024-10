Cekiny to połyskujące, metaliczne zdobienia, które przyciągają uwagę i dodają elegancji każdej stylizacji. Jeżeli jest nimi ozdobiona spódnica, to świetnie się składa, bo możesz dobrać do niej wiele innych, "spokojniejszych" dodatków oraz elementów garderoby modnych jesienią. Cekinowa spódnica może mieć różne fasony - od krótkich, obcisłych modeli, po rozkloszowane, długie wersje. Dzięki temu można dobrać ją zarówno do casualowych stylizacji, jak i bardziej eleganckich zestawów.