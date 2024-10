Wózki dostosowane do przewożenia psów wprowadzono w czerwcu br. w trzech hipermarketach Auchan: Komorniki, Swadzim i Bukowska w Poznaniu. Wózki dostępne były w dwóch opcjach dla zwierząt ważących do 10 i do 25 kg. Sieć podkreślała, że po każdym użyciu wózka jest on dezynfekowany.