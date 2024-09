Stał się niekwestionowanym królem sezonu - przekonując projektantów i trendsetterki, że potrafi zdziałać cuda. Przy jego pomocy bowiem tylko o krok od stworzenia pełnej klasy, ale luźnej (a wciąż stylowej!) stylizacji. Burgund sadowi się na szczycie jesiennych trendów i, przynajmniej do końca tego sezonu, nie zamierza ustępować tego miejsca. Czas więc zaprosić go do swojej szafy. A potem eksperymentować do woli.