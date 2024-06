Mini, midi czy maksi? Dżinsowa, w marynarskim stylu czy satynowa? Tego lata w modelach możemy wręcz przebierać. Nowy sezon zdaje się być bowiem wręcz skrojonym dla entuzjastek tych stylizacji, w których główną rolę gra ona - kobieca spódnica. Czas przygotować się na najlepsze.

Jaka spódnica na lato? Trendsetterki mają faworyta

Projektanci są w tym sezonie niezwykle zgodni, lansując wspólnie trend łączący w sobie klasykę z nowoczesnym twistem. Wszystko po to, by do głosu po raz kolejny doszły te modele, o których wiele z nas zapomniało już na dobre, na powrót oferując swoją subtelną zmysłowość. Bo moda nie zna słowa "żegnaj".

Podczas gdy jeszcze niedawno wręcz szalałyśmy na punkcie plis czy modeli w ołówkowym stylu, czas odrzucić je na dno szafy. A mimo iż trend office siren wciąż rozbija się łokciami na szczycie modowych inspiracji, coraz częściej jego drogę przecina delikatność i dziewczęcość. Oto do głosu dochodzi bowiem zapomniana dziewczęcość.

Tiulowe spódnice znów dochodzą do głosu. Latem zaproś do swojej szafy

Kiedyś były znakiem rozpoznawczym Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście". Kultowa postać, lubiąc przełamywać modowe tabu, chętnie łączyła je z codziennymi elementami, tworząc w ten sposób ekstrawaganckie, ale niezwykle kobiece stylizacje.

Dziś królują w szafach każdej miłośniczki dobrego stylu, dając dowód nawet największym niedowiarkom. Oto bowiem, jak głoszą trendsetterki, wracają do łask. Tiulowe spódnice znów są "in". Stając się kultowym elementem garderoby, zachęcają kobiety do eksperymentowania z modą i podkreślania własnej indywidualności.

Jak stylizować tiulowe spódnice? Niewiele cię ogranicza

Pastelowe. Łączone z marynarkami i topami. Dopieszczane sandałkami na słupku lub wygodnymi sneakersami. Tiulowe spódnice mają jedną, kluczową zaletę - możesz stylizować je jak tylko chcesz - nie tylko w zależności od okazji, ale przede wszystkim swojego nastroju.

Tiulowe spódnice znów dochodzą do głosu. Latem zaproś do swojej szafy Edward Berthelot / Contributor Getty Images

Spełniając ważną rolę, mają przede wszystkim sprawić, że poczujesz się kobieco. A z dodatkiem nieco bardziej wyszukanych elementów, zamienią całość w look, którego nie powstydzi się nawet księżniczka. W swojej szafie ma ją nawet Gigi Hadid.

Jednocześnie tiulowe spódnice są jednym z tych elementów garderoby, które dowodzą, że w modzie najważniejsza jest zabawa i odwaga. Tylko po to, by wyrazić siebie - dokładnie w taki sposób, jak robiła to Carrie. Latem nie bójmy się więc zaprosić tiulowych spódnic do swoich szaf. Nosząc je kolejno nie tylko do biura, ale również na spotkanie ze znajomymi. Sprawdzą się też w przypadku ważniejszych uroczystości - chrzcin czy wesel. Idealne to mało powiedziane.

Okupnik o zderzeniu z macierzyństwem INTERIA.PL