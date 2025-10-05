Spis treści: Kurtka w kolorze czekoladowego brązu. Tak nosi ją Anna Lewandowska W stylu boho. Tak nosi kurtkę w kolorze czekoladowego brązu Woźniak-Starak

Klasyczny płaszcz i skórzana ramoneska doczekały się równie stylowej alternatywy. Tej jesieni jednym z najgorętszych trendów jest kurtka w kolorze czekoladowego brązu. Nie tylko dobrze chroni przed chłodem, ale jest idealną bohaterką casualowych stylizacji. Dzięki niej każdy look staje się wyrazisty.

Kurtka pasuje niemal do wszystkiego, co udowadniają Agnieszka Woźniak-Starak i Anna Lewandowska. Gwiazdy postawiły na różne fasony, dzięki czemu każda ze stylizacji nabrała zupełnie innego charakteru.

Kurtka w kolorze czekoladowego brązu. Tak nosi ją Anna Lewandowska

Anna Lewandowska wybrała skórzany model ze ściągaczem, który zestawiła z T-shirtem w kolorze jasnego brązu i brązowymi spodniami z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Całość uzupełniła białymi, sportowymi butami. Cały look uzupełniła niewielką torebką w brązowym kolorze. Trenerka zaprezentowała prostą stylizację idealną na jesień.

W stylu boho. Tak nosi kurtkę w kolorze czekoladowego brązu Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na bardziej romantyczną stylizację. Prezenterka jest wielką fanką stylu boho. Krótką kurtkę z poszerzanymi ramionami dobrała do długiej, białej sukni z prześwitami. Uwagę zwracają również ozdobne róże, które "obsypują" całą kreację.

Agnieszka Woźniak-Starak w czekoladowej kurtce AKPA AKPA

Fantazyjny look uzupełniła beżowymi botkami na obcasach, brązową torebką, okularami przeciwsłonecznymi i złotą biżuterią. Jak widać, kurtka w kolorze czekoladowego brązu sprawdza się nawet w bardziej subtelnej oprawie.

Którą stylizację wybieracie?

