Przebojem wdarła się do największych trendów jesieni 2025. Kurtka w kolorze czekoladowego brązu podbiła serca zarówno it-girls, jak i gwiazd show-biznesu. W gronie jej miłośniczek znajdują się m.in. Anna Lewandowska i Agnieszka Woźniak-Starak. Każda z nich stylizuje ją w inny sposób. Może jedna ze stylizacji cię zainspiruje?

Agnieszka Woźniak-Starak już nosi. Kurtka to hit jesieni 2025
Klasyczny płaszcz i skórzana ramoneska doczekały się równie stylowej alternatywy. Tej jesieni jednym z najgorętszych trendów jest kurtka w kolorze czekoladowego brązu. Nie tylko dobrze chroni przed chłodem, ale jest idealną bohaterką casualowych stylizacji. Dzięki niej każdy look staje się wyrazisty.

Kurtka pasuje niemal do wszystkiego, co udowadniają Agnieszka Woźniak-Starak i Anna Lewandowska. Gwiazdy postawiły na różne fasony, dzięki czemu każda ze stylizacji nabrała zupełnie innego charakteru.

Kurtka w kolorze czekoladowego brązu. Tak nosi ją Anna Lewandowska

Anna Lewandowska wybrała skórzany model ze ściągaczem, który zestawiła z T-shirtem w kolorze jasnego brązu i brązowymi spodniami z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Całość uzupełniła białymi, sportowymi butami. Cały look uzupełniła niewielką torebką w brązowym kolorze. Trenerka zaprezentowała prostą stylizację idealną na jesień.

W stylu boho. Tak nosi kurtkę w kolorze czekoladowego brązu Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na bardziej romantyczną stylizację. Prezenterka jest wielką fanką stylu boho. Krótką kurtkę z poszerzanymi ramionami dobrała do długiej, białej sukni z prześwitami. Uwagę zwracają również ozdobne róże, które "obsypują" całą kreację.

Elegancko ubrana kobieta w okularach przeciwsłonecznych, jasnej sukience w kwiaty i skórzanej kurtce pozuje na tle ścianki z logo Moliera2, trzymając w ręku torebkę.
Fantazyjny look uzupełniła beżowymi botkami na obcasach, brązową torebką, okularami przeciwsłonecznymi i złotą biżuterią. Jak widać, kurtka w kolorze czekoladowego brązu sprawdza się nawet w bardziej subtelnej oprawie.

Którą stylizację wybieracie?

