Spis treści: Czym smarować chleb zamiast masła? Dlaczego warto jeść hummus? Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku

Czym smarować chleb zamiast masła?

Coraz więcej osób chcąc zadbać o zdrowie i sylwetkę, szuka pomysłów na mniej kaloryczne od masła smarowidło. Wielu dietetyków poleca serek kanapkowy, jednak nabiał u wielu osób wywołuje dolegliwości trawienne. Ponadto, dobrze jest urozmaicić dietę również o inne pasty - np. na bazie warzyw, ryb wędzonych, jajek, awokado lub ciecierzycy - z tej ostatniej zrobisz pyszny i bardzo zdrowy hummus. Dodaj do niego odrobinę czarnuszki, a otrzymasz prawdziwą bombę zdrowia. Jak zrobić ciecierzycową pastę do chleba z czarnuszką? Nie uwierzysz, jakie to proste.

Dlaczego warto jeść hummus?

Mimo iż hummus dostępny jest w większości dobrze zaopatrzonych sklepów spożywczych, wykonanie go samodzielnie w domu nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy zaopatrzyć się w kilka składników i razem je połączyć za pomocą blendera. Pasta z ciecierzycy to genialny, pożywny dodatek do pieczywa. Warto jeść ją z wielu względów. Przede wszystkim z uwagi na to, że:

Jest doskonałym źródłem białka roślinnego i błonnika

Jego spożywanie wspiera pracę serca i wspomaga trawienie

Jeśli źródłem witamin: witaminy C, witamin grupy B oraz minerałów: żelaza, cynku, magnezu, wapnia i potasu

Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych

Może być produktem wspomagającym odchudzanie

Jeśli dodatkowo wzbogacisz hummus o czarnuszkę, smarowidło będzie jeszcze zdrowsze. Te małe, czarne nasionka to prawdziwa bomba zdrowia - mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Czarnuszka to przyprawa o wielu prozdrowotnych właściwościach 123RF/PICSEL

Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku

Aby wykonać ciecierzycową pastę do pieczywa z czarnuszką potrzebne będzie tylko kilka składników.

Składniki Ciecierzyca ze słoika lub puszki – około 400-450 g

1 płaska łyżeczka czarnuszki

2 łyżeczki soku wyciśniętego z cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę odcedzić z zalewy, przełożyć do miski. Dodać oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz. Wszystko razem zblendować na gładką masę. Na koniec dodać czarnuszkę i wymieszać.

