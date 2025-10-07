Genialne smarowidło do chleba. Jedz zamiast masła, jeśli chcesz schudnąć
Szukasz pomysłu na pyszne i zdrowe smarowidło do chleba? Jednym z najbardziej pożywnym jest hummus - pełna witamin i składników odżywczych pasta, którą świetnie sprawdzi się zamiast masła. Możesz kupić gotowy lub przygotować zdrowszą wersję samodzielnie w domu. Przepis jest banalny.
Spis treści:
- Czym smarować chleb zamiast masła?
- Dlaczego warto jeść hummus?
- Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku
Czym smarować chleb zamiast masła?
Coraz więcej osób chcąc zadbać o zdrowie i sylwetkę, szuka pomysłów na mniej kaloryczne od masła smarowidło. Wielu dietetyków poleca serek kanapkowy, jednak nabiał u wielu osób wywołuje dolegliwości trawienne. Ponadto, dobrze jest urozmaicić dietę również o inne pasty - np. na bazie warzyw, ryb wędzonych, jajek, awokado lub ciecierzycy - z tej ostatniej zrobisz pyszny i bardzo zdrowy hummus. Dodaj do niego odrobinę czarnuszki, a otrzymasz prawdziwą bombę zdrowia. Jak zrobić ciecierzycową pastę do chleba z czarnuszką? Nie uwierzysz, jakie to proste.
Dlaczego warto jeść hummus?
Mimo iż hummus dostępny jest w większości dobrze zaopatrzonych sklepów spożywczych, wykonanie go samodzielnie w domu nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy zaopatrzyć się w kilka składników i razem je połączyć za pomocą blendera. Pasta z ciecierzycy to genialny, pożywny dodatek do pieczywa. Warto jeść ją z wielu względów. Przede wszystkim z uwagi na to, że:
- Jest doskonałym źródłem białka roślinnego i błonnika
- Jego spożywanie wspiera pracę serca i wspomaga trawienie
- Jeśli źródłem witamin: witaminy C, witamin grupy B oraz minerałów: żelaza, cynku, magnezu, wapnia i potasu
- Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych
- Może być produktem wspomagającym odchudzanie
Jeśli dodatkowo wzbogacisz hummus o czarnuszkę, smarowidło będzie jeszcze zdrowsze. Te małe, czarne nasionka to prawdziwa bomba zdrowia - mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku
Aby wykonać ciecierzycową pastę do pieczywa z czarnuszką potrzebne będzie tylko kilka składników.
Składniki
- Ciecierzyca ze słoika lub puszki – około 400-450 g
- 1 płaska łyżeczka czarnuszki
- 2 łyżeczki soku wyciśniętego z cytryny
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Ciecierzycę odcedzić z zalewy, przełożyć do miski.
- Dodać oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz.
- Wszystko razem zblendować na gładką masę.
- Na koniec dodać czarnuszkę i wymieszać.