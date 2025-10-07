Genialne smarowidło do chleba. Jedz zamiast masła, jeśli chcesz schudnąć

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Szukasz pomysłu na pyszne i zdrowe smarowidło do chleba? Jednym z najbardziej pożywnym jest hummus - pełna witamin i składników odżywczych pasta, którą świetnie sprawdzi się zamiast masła. Możesz kupić gotowy lub przygotować zdrowszą wersję samodzielnie w domu. Przepis jest banalny.

Hummusem możesz nie tylko smarować pieczywo, ale również wykorzystać jako dip do warzyw
Hummusem możesz nie tylko smarować pieczywo, ale również wykorzystać jako dip do warzyw123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym smarować chleb zamiast masła?
  2. Dlaczego warto jeść hummus?
  3. Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku

Czym smarować chleb zamiast masła?

Coraz więcej osób chcąc zadbać o zdrowie i sylwetkę, szuka pomysłów na mniej kaloryczne od masła smarowidło. Wielu dietetyków poleca serek kanapkowy, jednak nabiał u wielu osób wywołuje dolegliwości trawienne. Ponadto, dobrze jest urozmaicić dietę również o inne pasty - np. na bazie warzyw, ryb wędzonych, jajek, awokado lub ciecierzycy - z tej ostatniej zrobisz pyszny i bardzo zdrowy hummus. Dodaj do niego odrobinę czarnuszki, a otrzymasz prawdziwą bombę zdrowia. Jak zrobić ciecierzycową pastę do chleba z czarnuszką? Nie uwierzysz, jakie to proste.

Zobacz również:

Figi - jakie mają właściwości?
Kuchnia

Od wieków uchodzą za symbol zdrowia i długowieczności. Kryją w sobie moc witamin i błonnika

Agnieszka Boreczek

Dlaczego warto jeść hummus?

Mimo iż hummus dostępny jest w większości dobrze zaopatrzonych sklepów spożywczych, wykonanie go samodzielnie w domu nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy zaopatrzyć się w kilka składników i razem je połączyć za pomocą blendera. Pasta z ciecierzycy to genialny, pożywny dodatek do pieczywa. Warto jeść ją z wielu względów. Przede wszystkim z uwagi na to, że:

  • Jest doskonałym źródłem białka roślinnego i błonnika
  • Jego spożywanie wspiera pracę serca i wspomaga trawienie
  • Jeśli źródłem witamin: witaminy C, witamin grupy B oraz minerałów: żelaza, cynku, magnezu, wapnia i potasu
  • Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych
  • Może być produktem wspomagającym odchudzanie

Jeśli dodatkowo wzbogacisz hummus o czarnuszkę, smarowidło będzie jeszcze zdrowsze. Te małe, czarne nasionka to prawdziwa bomba zdrowia - mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Drewniana łyżka wypełniona czarnuszką na tle ozdobionego, drewnianego talerza
Czarnuszka to przyprawa o wielu prozdrowotnych właściwościach123RF/PICSEL

Jak zrobić hummus z czarnuszką? Przepis krok po kroku

Aby wykonać ciecierzycową pastę do pieczywa z czarnuszką potrzebne będzie tylko kilka składników.

Składniki

  • Ciecierzyca ze słoika lub puszki – około 400-450 g
  • 1 płaska łyżeczka czarnuszki
  • 2 łyżeczki soku wyciśniętego z cytryny
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Ciecierzycę odcedzić z zalewy, przełożyć do miski.
  2. Dodać oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz.
  3. Wszystko razem zblendować na gładką masę.
  4. Na koniec dodać czarnuszkę i wymieszać.
Domowe masło w 10 minut. To banalnie proste PolsatPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze