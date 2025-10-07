Spis treści: Czy obcinać suche kwiaty hortensji jesienią? Kiedy przycinać hortensje? Zimowanie młodych hortensji

Czy obcinać suche kwiaty hortensji jesienią?

W październiku piękne kwiaty hortensji zaczynają brązowieć i schnąć. Dla wielu osób to sygnał, że roślinę należy przyciąć przed zimą. To niestety duży błąd. Zdaniem ekspertów usunięte kwiatostany odsłaniają młode pędy, które są wrażliwe na mróz. W ten sposób możesz więc bardzo zaszkodzić roślinie, która osłabiona nie zakwitnie w kolejnym sezonie tak bujnie, jak powinna. Zasuszone beżowe kwiaty hortensji nie tylko tworzą naturalną ochronę przez ujemnymi temperaturami, ale też dekorują zimowy ogród.

Kiedy przycinać hortensje?

Hortensję najlepiej przycinać wiosną - w marcu lub w kwietniu. Uschnięte kwiatostany należy przycinać tuż nad pierwszą parą zdrowych pąków. Kluczowe jest też wycięcie wszystkich przemarzniętych lub suchych czy chorych pędów. Wraz z rozrastaniem się krzewu, czyli raz na kilka lat powinno się też wykonać cięcie prześwietlające. Dzięki temu roślina zyskuje sygnał do obfitego kwitnięcia. Zmniejsza się też ryzyko chorób grzybowych.

Odpowiednia pielęgnacja hortensji jesienią sprawi, że krzew bujnie zakwitnie w kolejnym sezonie 123RF/PICSEL

Zimowanie młodych hortensji

Młode sadzonki hortensji warto zabezpieczyć przed pierwszą zimą. U nasady krzewu wystarczy usypać kopczyk z ziemi lub torfu na wysokość 20-30 cm. Opcjonalnie kopczyk można wykonać z kory drzew iglastych bądź szyszek. Po opadnięciu liści krzew powinno się też okryć białą agrowłókniną, związując tkaninę luźno u dołu. Dzięki temu znacznie zmniejszysz ryzyko uszkodzenia młodej rośliny.

