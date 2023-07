Spis treści: 01 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BYK

03 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - RAK

05 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - LEW

06 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop na 19 lipca 2023 r. - RYBY

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BARAN

Masz dziś szanse rozpocząć coś jeszcze raz. Mimo że stare sprawy okażą się nudne to i tak warto się nad nimi pochylić, gdyż mogą się stać przyczynkiem do czegoś zupełnie nowego. Kusić cię dziś będzie też chęć złamania przepisów drogowych. Dobrze się zastanów czy gra jest warta świeczki. Najlepiej spiesz się powoli.

Czytaj również: Rak pozna kogoś nad wodą, Bliźnięta w końcu zajmą się partnerem. Przed nami tydzień miłości

Reklama

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BYK

Będziesz dziś w bardzo dobrej formie. Spotkają cię szczęśliwe wydarzenia zarówno w pracy jak i domu. Twoja miłość na nowo ma szanse do tego, by przeżyć szczęśliwe chwile oraz uniesienia. Wszystko zależy do ciebie. Możesz też dziś zrobić coś zupełnie bezinteresownie dla innych. Zobaczysz, że pomaganie ma sens i bardzo uszczęśliwia.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Czeka dziś ciebie rodzinne spotkanie. Uważaj jednak by podczas niego nikogo nie urazić, zwłaszcza gospodarzy. Dlatego też unikaj przy rodzinnym stole rozmów o polityce. Znajdź tematy zastępcze, bardziej bezpiecznie dla wszystkich. Może ktoś będzie chciał zwierzyć się z jakiejś tajemnicy lub opowiedzieć jakieś rodzinne anegdoty? Do tego właśnie staraj się dziś doprowadzić.

Zdjęcie Zodiakalne Bliźnięta spotkają się dzisiaj z rodziną / 123RF/PICSEL

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - RAK

Pojawi się dziś szansa na wyjście z finansowych tarapatów. Zrób wszystko, by udało się to właśnie dziś. Los ci sprzyja. Będziesz w dobrym nastroju i chętnie służył będziesz innym pomocą. Tylko tym razem zwróć większą uwagę na prośby swoich najbliższych. To im w pierwszej kolejności nieś pomoc.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - LEW

Astrologia Jeden przelew bankowy zmieni wszystko. Znaki zodiaku, które czeka finansowa niespodzianka Znajdź dziś trochę czasu do tego, by dowiedzieć się, co słychać u twojego dziecka. To dobry dzień na takie rozmowy. Dowiedzieć się możesz wielu ciekawych rzeczy o swojej pociesze. Pamiętaj, tylko by zbytnio nie moralizować. Raczej stwórz klimat do rozmowy, a będzie to dla was obojga bardzo dobre doświadczenie. Za kilka dni powtórz takie spotkanie.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - PANNA

Dobry humor pozwoli ci dziś uniknąć kłopotów, zatem dzień zaliczysz do udanych. Zjednasz sobie wiele życzliwych ci osób oraz zyskasz nowych przyjaciół, a wszystko dzięki swojemu usposobieniu. Tak trzymaj dalej. Swoim bliskim okaż dziś więcej życzliwości i troski niż zazwyczaj. Wróci to do ciebie podwójnie.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - WAGA

Odkryjesz wreszcie to, czego brakuje ci do pełni szczęścia. Dzięki temu, że zapamiętałeś swój ostatni sen, masz szansę na odmianę swojego losu. Zrobisz też coś, co ciebie nie ogranicza, a wręcz wyzwoli w tobie dotąd ukryte gdzieś bardzo głęboko talenty. Poczujesz się silny oraz bardziej odważnie będziesz działał w swoich sprawach. Masz dzięki temu ogromne szanse na osiągnięcie sukcesu.

Sprawdź też: Najinteligentniejsze znaki zodiaku. Astrolodzy stworzyli krótką listę

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - SKORPION

Nie kłóć się dziś z osobą z pracy, która jest ci najbliższą. To niczemu nie służy. Spokój może odmienić waszą wspólną sytuację o całe sto osiemdziesiąt stopni. Nie przekonuj na siłę nikogo do swoich racji, ale też i sam nie daj się przekonać do racji innych. Zachowanie równowagi ma dziś dla wszystkich bardzo duże znaczenie. Tak przetrwacie ten napięty emocjonalnie dzień.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - STRZELEC

Znajdź dziś czas na robienie porządków w papierach. Dzięki temu wpaść może ci do głowy bardzo ciekawy pomysł na rozwiązanie pewnych spraw w firmie. Przełożeni już w niedalekiej przyszłości spojrzą na niego przychylnym okiem, a ty zyskasz w ich oczach bardzo wiele. Nie daj się wciągnąć w zawodowy flirt. To nikomu dobrze służyć nie będzie.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

Unikaj osób, które są miłe przez chwilę, a jak zmienią otoczenie, to zaczynają obgadywać za plecami. To nie są szczere osoby i mogą siać tylko zamęt. Możesz dać się namówić takiej osobie na zwierzenia, które zostaną wykorzystane przeciwko tobie. Kieruj się intuicją. Ona pomoże ci ocenić, kto jest wart twego zachodu, a kto kompletnie nie zasługuje na twoją uwagę.

Zdjęcie Jakie są znaki zodiaku największych plotkarzy? Skorpion i Bliźnięta to niejedyne osoby na liście / 123RF/PICSEL

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - WODNIK

W miłości to właśnie ty musisz zrobić ten pierwszy krok. Śmiało otwórz się przed drugą osobą i powiedz o tym co czujesz i czego od niej oczekujesz. Okaże się, że ta osoba myśli podobnie. Teraz już oboje wiecie, na czym stoicie i czego możecie od siebie wzajemnie oczekiwać. Wreszcie przestaniecie wstydzić się swoich uczuć.

Horoskop na 19 lipca 2023 r. - RYBY

Każdy ma prawo popełniać błędy. Ważne jest jednak przy tym to, by się do nich przyznać i starać się ich więcej nie powtórzyć. Zatem nie daj się ponownie namówić na nieszczere towarzystwo. Już to raz przerabiałeś. W porę się wycofaj, a nie odchorujesz tego emocjonalnie tak, jak poprzednio. Nie licz na to, że osoby te zmienią się na lepsze.