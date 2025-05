Zewnętrzne oznaki starzenia to tylko efekt uboczny procesów, które toczą się głęboko w naszym organizmie. Kluczowym wrogiem młodości są wolne rodniki - niestabilne cząsteczki uszkadzające komórki i przyspieszające procesy starzenia. Co może je zneutralizować? Antyoksydanty - czyli naturalna tarcza naszego organizmu.

Owoce jagodowe - borówki, jagody, aronia, czarna porzeczka - to prawdziwa bomba antyoksydacyjna. Zawierają antocyjany, które nie tylko chronią komórki, ale też wspierają mikrokrążenie i działają przeciwzapalnie. Do tego zielona herbata z katechinami, imbir z gingerolem, kurkuma z kurkuminą, a nawet tak prozaiczne przyprawy jak cynamon - wszystkie one mają udowodnione działanie wspomagające walkę z oksydacją.