"Dieta to przede wszystkim świadomość tego, co jemy i ile jemy. Nigdy nie stosowałam drastycznych metod. Jeżeli widzę, że dżinsy są za ciasne, to staram się moderować dietę. Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety" - mówiła w rozmowie z serwisem kobieta.dziennik.pl.