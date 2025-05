Śmiech z samego siebie to znak, że ktoś ma nie tylko dystans, ale też porządną dawkę samoświadomości. Inteligencja to nie tylko logika i fakty, ale też zdrowy stosunek do własnych wpadek. Człowiek, który potrafi rzucić: "Tak, wczoraj próbowałem otworzyć drzwi kartą lojalnościową do Rossmanna - było epicko”, to ktoś, kto wie, że życie to nie egzamin maturalny, tylko raczej improwizowany kabaret. A śmiech i żarty to często kamuflaż dla naprawdę błyskotliwego mózgu.