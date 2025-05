Jakie cechy charakteru przyjmuje mężczyzna, któremu nadane zostanie imię Bazyli? To osoba o wyjątkowym optymizmie, przyjaźnie nastawiona do świata i ludzi. Lubi spędzać czas z innymi, ale też często chce być w samym centrum zainteresowania, nie dając pola do popisu innym. Lubi zdobywać wiedzę na interesujące go tematy, jest otwarty na naukę nowych rzeczy i szybko przyswaja potrzebne umiejętności.