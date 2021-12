“Ciążowy brzuszek” Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian w ciąży

Instagram Post

Kourtney Kardashian wyłaniająca się z wody na tle zachodzącego słońca — takie zdjęcie pojawiło się niedawno na koncie znanej celebrytki. Niedługo po opublikowaniu posta jej obserwatorzy zaczęli podejrzewać, że modelka jest w ciąży. Zdjęcie znacząco różniło się od posta sprzed kilku dni.



Celebrytka najwyraźniej śledzi na bieżąco komentarze swoich fanów, ponieważ na pytanie o “ciążowy brzuszek" napisała: “czy będziemy to przechodzić za każdym razem gdy dodam zdjęcie?". Obserwatorzy modelki nie są jednak przekonani, czy jest to jednoznacznie przecząca odpowiedź i nadal pojawiają się spekulacje pod tym zdjęciem.



Instagram Post

To nie pierwszy raz, kiedy Kourtney Kardashian musiała dementować tego typu podejrzenia. W sierpniu, gdy dodała zdjęcia ze swojej szafy, na których ubrana była jedynie od pasa w dół, także pojawiły się spekulacje, co do ciąży modelki.



Niedawne zaręczny Kourtney Kardashian powodem spekulacji

Instagram Post

Pytania o ciąże Kourtney Kardashian mogą pojawiać się coraz częściej, ponieważ celebrytka kilka miesięcy temu zaręczyła się z Travisem Barkerem — amerykańskim muzykiem, kompozytorem i instrumentalistą. “Trav" był perkusistą między innymi Avril Lavigne, Black Eyed Peas, Pharrela Williamsa czy The Game.

Miłość między Travisem a Kourtney wydaje się kwitnąć w najlepsze, o czym świadczy kolejny wrzucony przez modelkę post pocałunku w jacuzzi podpisany “życie z Tobą", na który muzyk odpisał: “Nie mógłbym kochać cię bardziej".

Oczekiwanie na ślub Travisa Barkera i Kourtney Kardashian i spekulacje na temat miejsca, w którym się odbędzie, rozgrzewają serwisy plotkarskie na całym świecie.



