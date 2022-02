Krem z liściem laurowym

Liść laurowy dzięki suszeniu zyskuje szczególny aromat, który, jak każda suszona roślina, oddaje podczas podgrzewania w płynie. Tak działa również rozmaryn czy lawenda. Krem z liściem laurowym jest prosty do przygotowania i będzie doskonałym i oryginalnym deserem.

Krem z liściem laurowym

Krem z liściem laurowym - składniki na 6 porcji:

500 ml śmietanki 36 proc.

200 g białej czekolady

3 liście laurowe

świeże maliny do podania

Krem z liściem laurowym - opis wykonania

Śmietankę podgrzewać z liściem laurowym około 5 minut, zdjąć z ognia, dodać białą czekoladę, poczekać aż się rozpuści, wymieszać. Schłodzić w lodówce przez co najmniej 12 godzin.

Ze schłodzonej masy wyjąć liście laurowe, krem ubić na sztywno za pomocą miksera, przełożyć do pucharków, udekorować malinami i natychmiast podawać lub przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

Laurowa panna cotta z wiśniami

Laurowa panna cotta z wiśniami

Panna cotta, czyli po prostu gotowana śmietana to znany i lubiany włoski deser. Liść laurowy nada jej oryginalnego charakteru, który podkreśli domowa frużelina z wiśni. Z taką panna cottą doskonale skomponują się także inne kwaśne dodatki.

Laurowa panna cotta z wiśniami - składniki na 4 porcje:

500 ml śmietanki 36%

3 łyżki cukru

3 liście laurowe

3 łyżeczki żelatyny

200 g mrożonych wiśni

2 łyżeczki soku z cytryny

1 łyżka skrobi ziemniaczanej

Laurowa panna cotta z wiśniami - opis wykonania:

Do żelatyny dodać 3 łyżki zimnej wody, odstawić do napęcznienia. Śmietankę zagotować z liściem laurowym, gotować 5 minut na małym ogniu, dodać cukier, mieszać aż się rozpuści. Zdjąć z ognia, dodać żelatynę, wymieszać dokładnie, aby nie było grudek, wyłowić liście laurowe. Płyn przelać do pucharków, odstawić do lodówki do stężenia na minimum 6 godzin.

Gdy panna cotta się chłodzi, przygotować frużelinę z wiśni. Owoce umieścić w rondelku, podgrzewać do rozmrożenia, dodać sok z cytryny. Mąkę ziemniaczaną wymieszać z 3 łyżkami zimnej wody i dodać do gotujących się wiśni, mieszać energicznie do uzyskania frużeliny, odstawić.

Na schłodzoną panna cottę nakładać porcje frużeliny wiśniowej i natychmiast podawać.

Lody z liściem laurowym

Lody z liściem laurowym

Niecodzienne smaki lodów cieszą się coraz większą popularnością. Lody z dodatkiem bazylii, rozmarynu czy mięty mają już spore grono miłośników. Lody z dodatkiem lekko wyczuwalnym aromatem liścia laurowego będą ciekawą alternatywą wartą wypróbowania, jeśli lubicie oryginalne połączenia smakowe.

Lody z liściem laurowym - składniki na 8 porcji

350 ml mleka 3,2%

350 ml śmietanki 36%

4 liście laurowe

6 żółtek

150 g cukru

Lody z liściem laurowym - opis wykonania

Śmietankę wymieszać z mlekiem i liśćmi laurowymi, gotować około 5 minut, następnie odstawić. Żółtka utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę. Do masy jajecznej dodać połowę ciepłego mleka, dokładnie wymieszać. Całość wlać do garnka z pozostałym mlekiem i śmietaną, podgrzać, aż lekko zgęstnieje (nie gotować), wyciągnąć liście laurowe. Masę przełożyć do pojemnika, zostawić do wystudzenia, następnie umieścić w zamrażalniku. Po 30-40 minutach wyciągnąć lody laurowe i zmiksować, aby nie powstawały kryształki lodu - czynność powtórzyć 4 razy. Gotowe lody laurowe przechowywać zamrożone maksymalnie 7 dni.