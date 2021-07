Ekologicznie: Kompostownik, czyli jak do końca wykorzystać odpadki?

Domowy kompostownik można zbić z desek i postawić w ogrodzie, mieszkańcy bloków mogą natomiast zakupić gotowy pojemnik i pozostawić go na balkonie. Wbrew pozorom, taki kompostownik to elegancka i modna dekoracja - na wierzchu kompostownika możemy bowiem posadzić kwiaty, które same w sobie zadbają już o sielską, pełną kolorów atmosferę wiecznych wakacji. Odzyskiwanym z kompostownika biohumusem, czyli naturalnym, pełnym składników odżywczych nawozem możemy później z powodzeniem podlewać domowe rośliny.



Domowy, prawidłowo prowadzony kompostownik pachnie lasem, jeśli zapach przestaje być przyjemny to znak, że w środku mogło dojść już do procesów gnijnych i coś robimy nie tak. Do kompostownika możemy wlać płyn z bakteriami probiotycznymi lub wpuścić do środka... dżdżownice, które najlepiej spulchniają i "przemielają kompost.



Co można kompostować?

Kompostować możemy obierki z warzyw i owoców, woreczki z herbatą, fusy po kawie czy resztki ugotowanych warzyw. W kompostowniku spokojnie mogą się również znaleźć skorupki jaj, pieczywo oraz części roślin ogrodowych oraz domowych. Ważne, by zachować bilans między suchą, a wilgotną częścią kompostu, co pomoże nam zapobiegać procesom gnijnym. Co jeszcze warto wiedzieć o kompostowaniu?





