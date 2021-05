Ekologicznie: Freeganizm

Jedzenie, które trafia do kosza często jest w stu procentach zdatne do spożycia! Co ciekawe, gdyby przełożyć te produkty do sklepowego koszyka lub wyłożyć je na półki, większość z nas nie zauważyłaby żadnej różnicy i wróciła z nimi do domu.

Na szczęście w niektórych sklepach znajdziemy już półki lub kosze pełne takich, niespełniających norm jakościowych produktów, które kupić można za mniejszą cenę i uratować od zniszczenia. To efekt obowiązującej w Polsce od zeszłego roku ustawy, która wymusza na sieciach handlowych zachowania, mające na celu zapobieganie marnowaniu jedzenia. To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb, bo każdego dnia wyrzuca się w naszym kraju dosłownie tony żywności. Sylwia Majcher i Ela Sawerska, gospodynie programu "Ekologicznie" przybliżają zjawisko freeganizmu i zachęcają was do spróbowania! Odważycie się?





