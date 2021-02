​Hałas niszczy morskie ekosystemy bardziej niż przypuszczano

To, że hałas jest męczący nie jest odkryciem. Jednak jeszcze do niedawna o jego negatywnym wpływie mówiło się głównie w kontekście człowieka. Dlatego zespół naukowców postanowił zbadać wpływ hałasu wytwarzanego przez człowieka także na faunę morską i jej ekosystem. Wnioski są przerażające.

Zdjęcie Zespół badaczy udowodnił, że hałas ma niszczycielski wpływ na morski ekosystem /123RF/PICSEL

Hałas ma negatywny wpływ na faunę morską i jej ekosystemy. Zakłóca zachowanie stworzeń morskich ich fizjologię, rozmnażanie, a w skrajnych przypadkach powoduje śmiertelność - to wnioski płynące z najnowszych badań. Naukowcy wzywają do uznania hałasu wywoływanego przez człowieka za przeważający czynnik stresujący oraz do opracowania praktyk łagodzenia jego skutków.

Kierujący badaniami opublikowanymi na łamach czasopisma "Science", profesor Carlos M. Duarte, wskazuje, że wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, wzrostem rybołówstwa, rozbudową infrastruktury i żeglugi, dziewicze odgłosy oceanów zostały zagłuszone. A to, jak wyjaśniają badacze ma bardzo niszczycielski wpływ. "Środowisko morskie jest skażone dźwiękami stworzonymi przez człowieka. Jednak obecne działania mające na celu poprawę stanu oceanów, ignorują potrzebę łagodzenia hałasu, jako warunku wyzdrowienia tego ekosystemu" - alarmują badacze.

Jednocześnie podkreślają, że dźwięk rozchodzi się pod wodą bardzo szybko i na dość znaczne odległości. A zwierzęta morskie są wrażliwe na dźwięk, którego używają, jako wyraźnego sygnału sensorycznego kierującego wszystkimi aspektami ich zachowania. To sprawia, że wpływ hałasu na funkcjonowanie ekosystemu jest naprawdę ogromny.

"Nikt nie chce mieszkać tuż obok autostrady z powodu ciągłego hałasu. Hałas wytwarzany przez człowieka jest dla zwierząt w oceanie właśnie taką autostradą wybudowaną na ich podwórku" - zauważa Ben Halpern, współautor badania i dyrektor National Center for Ecological Analysis and Synthesis na UC Santa Barbara

Zespół postanowił udokumentować wpływ hałasu na zwierzęta morskie i ekosystemy morskie na całym świecie. W badania zostali zaangażowani naukowcy z Arabii Saudyjskiej, Danii, USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii i Kanady, a ich wysiłki ukazały przytłaczające dowody na to, że hałas wytwarzany przez człowieka ma niszczycielski wpływ.