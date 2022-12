Wielki sylwestrowy kryzys

Jaki będzie tegoroczny Sylwester? Niestety dla wielu Polaków będzie on wyjątkowo nieprzyjemny. Jasnowidz Gabriel zwraca uwagę na układ, w jakim znajdą się tego dnia planety. Sprawi on, że składając bliskim noworoczne życzenia, szybko zaczniemy koncentrować się nie na sobie, ale na innych ludziach, co zrodzi w nas potrzebę wylania dawno skrywanych żalów i pretensji. W efekcie powstanie wiele konfliktów i nieporozumień, które położą się cieniem na całym 2023 r. W wywiadzie dla radia Zet wróżbita Gabriel przestrzegł: “To będzie katastrofa. Ludzie zaczną się nawzajem rozliczać ze wszystkiego. Wybuchną awantury, podczas których wypowiemy najgorsze słowa".

31 grudnia lepiej zachować ostrożność podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz rozważnie dobierać słowa, aby uniknąć konfliktów. Kilka zbyt mocnych słów może sprawić, że nasi bliscy także wyleją swoje żale i pretensje, co jest prostą drogą do kryzysu w relacjach.



Jasnowidz Gabriel z przepowiednią na 2023 r.

Jasnowidz Gabriel podzielił się także swoimi przewidywaniami dotyczącymi nadchodzącego roku. Jego zdaniem nie powinniśmy się obawiać wojny czy inflacji, bo zagrożenia z nimi związane po pewnym czasie ustąpią. Mężczyzna uważa, że dużo większym problemem jest przyroda czy może raczej jej zły stan. Przeczucie mówi mu, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do gigantycznych powodzi. Zostanie zalanych wiele wsi i miast, a ich mieszkańcy będą pozostawieni bez pomocy. Wizjoner podpowiada właścicielom domów, aby zawczasu pomyśleli o ich ubezpieczeniu, dzięki czemu w sytuacji kryzysowej nie pozostaną bez dachu nad głową i środków do życia.



