Kobiety o tych imionach imponują i wzbudzają zazdrość - jesteś na liście?

Małgorzata - szyk i klasa

Małgorzata- wypowiadasz to imię i od razu widzisz kobietę, która zawsze wygląda świetnie. Nieważne, czy spotykasz ją w siłowni, na bazarze czy w filharmonii. To kobieta, która idealnie dopasuje każdy nawet najmniejszy szczegół stylizacji. Kocha bawić się modą na swój sposób. Efekty są tego takie, że staje się inspiracją dla wielu kobiet, a na swój temat słyszy jedynie komplementy. Nie wspominając już o pytaniach w stylu: gdzie to kupiłaś? Skąd sukienka? W jej szafie nigdy nie może zabraknąć marynarki, klasycznej ołówkowej spódnicy i czarnych szpilek.

Katarzyna - kolorowy ptak

Katarzyna - kobieta, dla której czarny to nie jest kolor. Jako jedna z pierwszych nie dała sobie wmówić, że wyszczupla;) Katarzyna to królowa oryginalnych stylizacji, w których podstawą jest kolor, materiał i to coś, czego nie znajdziesz w szafach innych pań. Celuje w oryginalność. Wspiera młodych projektantów. Dopasowany musi być każdy szczegół. Jak kolczyki to tylko ręcznie robione, jak buty to dobrane do torebki, jak torebka to i beret pod nią ma być idealny. Katarzyna to królowa stylu i mistrzyni we wzbudzaniu efektu wow nie tylko wśród najbliższych. I zdziwienia pośród przechodniów.

Alicja - torebki nie mają dla niej ceny

Alicja nie pozwoli sobie na żadną stylistyczną wpadkę. Stawia na elegancję i klasykę. A najważniejszym punktem w jej garderobie są torebki. Może trzeci raz nałożyć na siebie to samo, a i tak mało kto się zorientuje. Bo dodatkami jest w stanie nadać jej nowe życie.

Maja - musi być rockowy pazur

Maja kobieta, której nie zobaczymy w neonowym garniturze, ale bardziej w zestawieniu czerni i bieli. biały T-shirt i czarne jeansy to podstawa jej garderoby. I ten rockowy pazur... Oczywiście Maja lubi też zaskoczyć i jak już wyjdzie poza czerń i biel, to świat zatrzymuje się na kilka sekund. "Prawdziwe dzieło sztuki" - słychać wtedy komentarze.

Joanna - blask to jej drugie imię

Joanna - klasa sama w sobie. Nawet w dresowym wydaniu jest damą. Tego chcą się uczyć od niej inne kobiety. Nie lubi przy tym jednak wydawać milionów monet. Ma swoje sztuczki, jak wyglądać drogo za grosze. Joanna stawia także na włosy. Zna wszystkie metody na to, by były piękne lśniące, no idealne. Tylko zacznij z nią na ten temat rozmowę...

